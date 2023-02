Video del momento en que Cardi B por poco se pierde el show de Rihanna por llegar tarde

La rapera Cardi B es ocurrente y divertida, al punto de que muchas de sus reacciones orgánicas forman parte de los memes diarios.

En ocasión de la celebración del Super Bowl este domingo en Arizona, en cuyo descanso del medio tiempo actuó la diva el pop Rihanna, donde anunció de paso su segundo embarazo, la cantante de origen dominicano por poco se pierde el show. ¿La razón? Llegó tarde.

En varios clip que han sido compartidos en Twitter e Instagram, Cardi fue grabada literalmente corriendo como pudo sobre unos tacones altos con plataforma a la par con su look de diva que usó para ir al show deportivo, algo así como "antes muerta que sencilla".

En el corte se ve a la artista agarrada de la mano de su esposo Offset quien también corría para tratarle de seguir el paso. "Oh my god, oh my god (Oh mi Dios, oh mi Dios)", decía la cantante de "Money" aparentemente impaciente por llegar al aforo y a los asientos exclusivos indicados.

Posteriormente se ve cuando lograr llegar a las escaleras eléctricas. Menos mal.

LMFAO Cardi B and Offset running to make sure they don’t miss Rihanna’s halftime performance is sending meeeeee #SuperBowl pic.twitter.com/loczVZx98h — bri (@dearestbelcalis) February 13, 2023

Cardi B, de 30 años, también compartió en las redes su atuendo para ir al Super Bowl que constó de unos jeans ajustados, un abrigo, los tacones rosados, una cartera Chanel de igual color, peluca rizada y unos lentes rosas con mucho estilo.

Ella se unió a la larga lista de celebridades que no se perdieron el evento como Adele, Bradley Cooper, Cara Delevingne, Karol G, Jay Z y su hija Blue Ivy, entre otros.

A propósito de los anuncios del Super Bowl, Cardi B y Offset presentación su propio menú en el comercial de McDonald’s.

La pareja de raperos aparece en el anuncio, compartiendo su amor mutuo y su comida, recitando las órdenes del otro, una verdadera señal de amor, según el anuncio. Se unen a otras siete parejas de la vida real en el comercial, indica People en Español.