El discurso de Ivy Queen en Premio Lo Nuestro: "Sé lo que es que te digan que una música no es para ti"

"Quítate tú que llegó la caballota". Tal cual este estribillo de su famosa canción "Los doce discípulos", Ivy Queen, la considerada pionera del reguetón recibió como La Diva y La Caballota el reconocimiento al "Legado musical" en el género urbano durante la gala de Premio Lo Nuestro 2023, celebrados la noche de este jueves 23 de febrero en Miami, Estados Unidos.

La intérprete lució imponente esta noche y tomó emocionada el galardón por sus casi 30 años de carrera artística, irrumpiendo en un género dominado por hombres y destacarse con éxitos como "Yo quiero bailar" y "Qué lloren".

En un emotivo discurso y en medio de la ovación de pie, Ivy Queen le dedicó el premio a su hija Naiovi, a quien definió como el combustible e inspiración para salir adelante y reconoció a las mujeres.

"Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas, sé lo que es que le digan a uno que no, que una música no es para ti, simplemente porque cargas un par de ovarios. Sé reconocer mi voz interior diciéndome a gritos Ivy no te rindas que tú eres La Caballota. Por eso y muchas cosas más y por las veces que miro el rostro de mi hija celebro este premio por los que me conocen, los que me quieren... y como dijo la reina que me inspiró, Celia Cruz, mientras respire llevaré a la mujer con valor y elegancia, y a cada mujer que se llena de valor cuando me escucha, gracias”, fueron sus palabras en medio del aplauso.

Con un look compuesto por un vestido largo negro con dorado y su clásica cabellera rubia, la artista también cantó sus hits “Quiero bailar”, “Quítate tú pa’ ponerme yo”, “Que lloren” y Pa’ la cama voy”.

El premio fue entregado "De reina a reina" por la boricua Dayanara Torres, la ex Miss Universo 1993.

“Cuando el género urbano estaba en sus comienzos no había espacio para la mujer, pero tú creaste tu propio molde y de entre muchos caballos naciste tú, La Caballota y con valentía y coraje forjaste tu camino. Para mí es un inmenso honor entregarle este premio, a mi amiga, con quien tuve la oportunidad de cantar y compartir escenario", expresó Torres.

Otro reconocido fue el salsero Víctor Manuelle, que recibió la distinción por sus 30 años de carrera y se lo dedicó a su familia y a su nieta.

Mientras que Marc Anthony obtuvo el premio del "Mejor álbum de salsa, tropical".