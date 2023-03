El Festival de cine de Miami regresa para cumplir 40 años con una edición "reforzada"

Afianzado como una importante vitrina para la cinematografía del mundo y especialmente de América Latina, el Festival de Cine de Miami (MFF) cumple 40 años y lo celebra con una edición "reforzada" que comienza este viernes con "Somewhere in Queens", dirigida por Ray Romano.

Muy conocido por su personaje en la serie televisiva "Everybody Loves Raymond", Romano, además de dirigir esta comedia, es el protagonista junto a Laurie Metcalf y escribió el guión con Mark Stegemann.

Su presencia este viernes en la proyección con la que se levantará el telón del certamen está confirmada, según la universidad Miami Dade College, que es la impulsora y organizadora de esta iniciativa cultural.

El programa de la 40ª edición incluye más de 140 largometrajes, documentales y cortometrajes de todos los géneros, procedentes de más de 30 países, entre los cuales hay una docena de estrenos mundiales y siete estrenos en Estados Unidos.

Los premios en juego suman más de 100,000 dólares, pero además hay una larga lista de invitados estadounidenses y extranjeros, entre ellos los homenajeados con cuatro premios especiales: los actores Nicolas Cage, John Leguizamo y el mexicano Diego Luna y el compositor Nicholas Brittell.

Una ausencia notable

Lo único que ha empañado la celebración de los 40 años de este festival es que el icónico cine Tower de la calle Ocho de la Pequeña Habana, de estilo art deco e inaugurado en 1926, no es ya su sede oficial.

Sin dar explicaciones, las autoridades municipales de Miami decidieron no renovar la concesión del Tower hecha hace dos décadas al Miami Dade College, que lo convirtió en un referente cultural no solo por ser sede del festival, sino por exhibir películas en idioma original con subtítulos durante todo el año.

El Festival, que será clausurado oficialmente con "The Lost King", dirigida por el británico Stephen Frears y protagonizada por Sally Hawkins y Steve Coogan, el sábado 11 de marzo, un día antes de que se proyecte la última película, se celebrará principalmente en las salas Silverspot en el centro de la ciudad.

"Es una increíble programación de películas para celebrar nuestro histórico 40 aniversario. Esperamos conmemorarlo destacando una colección de talentos cinematográficos creativos nuevos y establecidos", subrayó Maryam Laguna Borrego, vicepresidenta de Asuntos Externos y jefa de Personal de MDC.

Multitud de películas y premios

La directora mexicana Lorena Padilla, que presentará mundialmente en el certamen su primer largometraje de ficción, "Martínez", dijo a EFE que "participar en la edición 40 del Festival de Cine de Miami es el maravilloso cierre de una serie de acontecimientos y coincidencias sin las cuales esta película no sería posible".

La "comedia negra" de Padilla compite con otros 16 filmes por el premio Jordan Riesler para "óperas primas", entre ellas "Carbón" (Argentina/Brasil), dirigida por Carolina Markowicz, y "La hija de todas las rabias" (Nicaragua/México/Holanda/Alemania/ Francia/Noruega/España), dirigida por Laura Baumeister.

En la categoría competitiva más importante, el Premio Knight Marimba, concursan, entre otras, la española "As Bestas", de Rodrigo Sorogoyen; la francesa "The Gravity", de Cédric Ido; la estadounidense "How to Blow Up a Pipeline", de Daniel Goldhaber, la iraní "Leila's Brothers", de Saeed Roustaee, y "Tori and Lokita" (Bélgica/Francia), de Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Así mismo buscan el Knight Marimba las coproducciones "Vicenta B.", del cubano Carlos Lechuga, y "The Happiest Man in the World", de la macedonia Teona Strugar Mitevska.

Entre los documentales destacan varios de temática cubana: "Patria y vida: The Power of the Music", ópera prima de la cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo; "Bebo", dirigido por el cineasta cubano exiliado Ricardo Bacallao, y "El adiós de la esperanza", del actor y presentador cubano radicado en Miami Lieter Ledesma.