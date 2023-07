La historia de Leonela González: migración y superación en Miss República Dominicana

Después de llegar a primera finalista en el Miss Universe Puerto Rico del 2022, Leonela González de Jesús está lista para participar en Miss República Dominicana, en lo que sería una de las competencias más reñidas que el certamen ha tenido en su historia.

La vida de esta joven de 24 años hija de padres dominicanos, ha estado marcada por la migración y los deseos de salir adelante, de superarse día a día y demostrar que sus orígenes le han dado las fuerzas necesarias para vencer cada obstáculo que ha atravesado en su camino.

En su trayecto por obtener la preciada corona dominicana, Leonela, periodista de profesión, visitó las instalaciones Diario Libre, donde conversó sobre la competencia, su proceso y su trayectoria en los certámenes de belleza.

¿Por qué tomaste la decisión de sumarte al Miss República Dominicana este año?

Pues te cuento que desde muy pequeña yo crecí apreciando la cultura dominicana. Además de que ambos padres son de la República Dominicana, mi mamá de Miches y mi papá de San Pedro de Macorís. yo crecí alrededor de la cultura dominicana. Para Semana Santa comía habichuelas con dulce, el merengue y la bachata no faltaba en mi casa. Así que cuando se me ofrece esta oportunidad de representar la comunidad dominicana en Puerto Rico, pues no me quedo de otra que decir que sí.

Porque además de ser la cara ahora de mi fundación, que se llama “Puente de Esperanza”, que ayuda a los inmigrantes dominicanos en Puerto Rico, pues me da otra plataforma para seguir dándole voz a la importancia que tienen los dominicanos en Puerto Rico. Además de pertenecer al 59% de la población inmigratoria allá, pues considero que yo ahora puedo verdaderamente utilizar esta plataforma para seguir dándole pues esa luz a estos problemas.

¿Qué hechos te han inspirado a luchar por tus sueños?

Pues a los 15 años, mi abuelo, el padre de mi madre fallece y ella vivía en una parte muy rural de la República Dominicana, en una pobreza extrema. Y se vio en esa necesidad de ser el sustento de sus 15 hermanos y hermanas, sumándole a su mamá, que se quedó viuda. Cuando ella salió con esa responsabilidad, no tuvo otra opción a ser la valiente de la familia, y la de corazón rebelde que tomó esa decisión de tomar esa yola a los 15 años. Y pues ella siempre me cuenta esos tres días que pasó en altamar y cómo sufrió cuando llegó a Puerto Rico, pero cómo a la misma vez se pudo dar la oportunidad de crecer como una mujer y de darse esa oportunidad de ayudar a su familia en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/ccd1644e-a07e-47f9-96d9-7f05bed8e351-420bb568.jpg

Y esa historia verdaderamente siempre, siempre, cuando estoy en alguna situación en donde estoy dudando de mis potenciales, donde estoy dudando si puedo o si no puedo, siempre voy a esa historia. Y me digo, Leonela, tú no tienes ninguna excusa para no ser una mujer exitosa. Mira a tu madre, mira lo que ella ha logrado con lo poco que la vida le dio y mira lo que ha logrado.

Y es verdaderamente importante que todas las mujeres tengan esa historia, tengan ese modelo a seguir. Y para mí es mi madre, para mí es su historia y cómo ella se pudo superar. Así que, sin esa historia, verdaderamente no sé, no creo que hubiese sido la mujer exitosa que soy hoy.

¿Cuándo te enteras de esta historia?

Mi madre siempre me contó sobre su llegada a Puerto Rico desde muy pequeña. Siempre me contó la historia de cómo consiguió el dinero para pagar su puesto en la yola. Y fue una historia que me contó desde muy pequeña.

No te puedo decir exactamente a qué edad, pero desde muy pequeña siempre, siempre he tenido esa historia en presente.

¿Tu padre también emigró a Puerto Rico?

Emigró a las Islas Vírgenes, pero fue a través de su madre que le pudo conseguir a él la residencia americana. Así que su historia es un poco más diferente que la de mi mamá, pero como quiera es una historia de supervivencia y una historia de superarse como inmigrante dominicano en el extranjero.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/ebdf22a4-946f-42a1-a33e-efea699c8bfd-9ad86820.jpg

El año pasado llegaste muy lejos en la competencia de Miss Puerto Rico. Casi, casi, casi te toca ser la ganadora, ¿qué piensas tú que puedes hacer diferente en este concurso que te pueda permitir llegar a Miss Universo?

Pues el año pasado yo trabajé para ganar como todas, ¿no? y me esforcé y entendí que ese no era mi tiempo y el trabajo se hizo. Considero que esta vez lo que haría diferente es seguir trabajando mi área de oportunidades. Todo ser humano tiene áreas que puede mejorar. Y para mí pues sería mejorar tal vez mi presencia escénica, aunque verdaderamente considero que la tengo. Pero siempre hay espacio para crecer y seguir mejorando. Pero verdaderamente yo veo esta oportunidad como una oportunidad para seguir creciendo mi plataforma. Seguir buscando ser inspiraciones para esas mujeres, seguir siendo ese modelo a seguir. Así que eso es lo que busco con esta participación y cuenta lo que di el año pasado, pero con un poquito más.

¿Por qué el Miss Universo? ¿Por qué una mujer desea participar en el Miss Universo?

Pues siempre, fíjate, me hago esa pregunta. ¿Por qué participar en el Miss Universo? Porque soy la mujer que tiene una maestría, que puede hacer muchas cosas diferentes en la vida. Y que no todo es la belleza, pero considero que hoy en día los concursos de belleza, específicamente el Miss Universo, han evolucionado.

No buscan solamente una mujer bonita, buscan una mujer con un mensaje. Y esa soy yo, soy una mujer con un mensaje, una mujer que quiere buscar, generar líderes en su comunidad, donde ellos busquen tomar espacios para generar cambios. Así que para mí el Miss Universo es una plataforma donde yo puedo hacer exactamente eso.

¿Cómo va la competencia? ¿Cómo has visto a tus compañeras? ¿Cómo ha sido el desarrollo de las actividades que han estado haciendo en estos meses?

Pues te cuento que este año es un año bien fuerte en el Miss República Dominicana. Hay una cantidad de chicas a las cuales admiro, que son increíbles, bellas y sumamente inteligentes y es una competencia fuerte, claro, pero a la misma vez estamos aquí todas tras un sueño. Estamos todas trabajando por la misma corona. Y yo creo que lo bonito de los certámenes de belleza es el aprender de cada una.

Yo sé que de mí ellas pueden aprender al igual que yo he aprendido mucho sobre ellas, sobre sus provincias, sobre sus historias de vidas, y a través de eso nos estamos inspirando las unas a las otras. Así que además de la competencia, además de la corona, también con esto se busca hacer esas amistades de toda la vida.

¿Cómo llegaste a Londres?

Pues mi llegada a Londres no fue fácil. No diría que lo compararía con la historia de mi mamá, pero sí fue una historia con muchos obstáculos. Yo estudié obviamente en Puerto Rico y cuando yo estaba en el duodécimo grado, hay que hacerle a la decisión a dónde te quieres ir a estudiar. Y yo siempre decía Londres. Y la administración de mi escuela siempre ponía peros, y nunca pues me ayudaron a ejercer ese sueño.

Y siempre me digo, si yo hubiese sido otro tipo de persona que no fuera determinada, yo hubiese dejado que esos nos, que esas puertas cerradas, pues me hubiesen alejado de ese sueño. Pero con la determinación que yo tengo y mi madre como ejemplo, pues seguí para adelante, me inscribí, busqué todos los documentos que necesitaba y cuando me llegó esa carta de que me aceptaron en la Universidad Brugham de Londres, Inglaterra, pues la felicidad fue inmensa.

Así que en el 2017 partí para Inglaterra y pues ya tengo siete años allá, una licenciatura y una maestría.

El Miss República Dominicana Universo será celebrado el próximo 3 de septiembre, mientras que el certamen de Miss Universo será en El Salvador el 19 de noviembre.