Mariana Downing: "Los hijos de los inmigrantes dominicanos también tenemos derecho de representar nuestro país"

Mariana Isabel Downing Abreu ha puesto punto final a la polémica sobre su deficiencia con el idioma español tras su elección como Miss República Dominicana y se abre paso a una nueva etapa en la que busca dedicarse en cuerpo y alma a su preparación para el certamen de Miss Universo que se celebrará en noviembre en El Salvador.

Pero antes, la beldad dejó claro que tiene todo el derecho de participar en el certamen representando a República Dominicana en el evento de belleza más importante a nivel mundial. "Los hijos de los inmigrantes dominicanos que salieron en busca de una mejor calidad de vida también tenemos derecho a representar nuestro país", fueron las declaraciones ofrecidas por la modelo a un programa de televisión de Estados Unidos.

Justamente este miércoles, en su primera rueda de prensa junto a periodistas dominicanos, la joven de 27 años dijo sentirse orgullosa de sus raíces y de la sangre dominicana que corre por sus venas. "Desde pequeña amo República Dominicana, lo siento en mi sangre que soy de aquí, porque lo soy. Tengo los valores dominicanos, la esencia y la luz que está en nosotros. Siempre he estado muy orgullosa de ser dominicana", expresó durante un encuentro con la prensa nacional.

Su madre, Corisandra Abreu, es oriunda de Cotuí, Sánchez Ramírez, provincia que representó Mariana en el certamen de Miss República. Ella defendió a su hija de quienes critican su elección por considerar que no representa la cultura dominicana. "Ella de verdad tiene a República Dominicana en su corazón, porque yo la he criado con los valores de aquí", aseguró. "Que no hable español con la fluidez que lo hable un dominicano es porque su padre es inglés y en casa le hablábamos en inglés, porque los niños cuando nacen en otro país se sienten más cómodos comunicándose en el idioma del lugar donde viven".

La Miss República Dominicana dijo que está concentrada en su preparación y en trabajar de la mano junto a su equipo y a Magali Febles, directora nacional del certamen.