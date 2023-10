Selena Gómez presenta su especial de cocina, "Selena + Chef: Home for the Holidays"

Selena Gómez protagoniza el especial de Navidad "Selena + Chef: Home for the Holidays", un programa de cocina en el que conocerá a los mejores chefs de Estados Unidos para preparar sus platos más populares.

El especial de cuatro episodios contará con la participación de su mejor amiga, Raquelle Stevens, y de los chefs Eric Adjepong, Alex Guarnaschelli, Michael Symon y Claudette Zepeda, y se estrenará el 30 de noviembre.

"Fue un honor tener a estos increíbles chefs en mi cocina para presentarles algunas de sus comidas favoritas y lo que hace que las fiestas sean especiales para ellos", aseguró la actriz en un comunicado para el medio especializado Variety.

La producción es un especial de Navidad de su programa "Selena + Chef", que la actriz, cantante y empresaria lanzó en 2020 para la plataforma de "streaming" HBO Max y en el que en cada episodio se enfrentaba a un nuevo reto gastronómico desde los fogones de su casa.

"Selena + Chef" fue su primer programa de cocina y surgió en medio del encierro provocado por la pandemia.

La última temporada lanzada en 2022 recibió una nominación a los Primetime Emmy de 2023, como serie culinaria destacada.

En los últimos años la carrera de Gómez, que por mucho tiempo estuvo más centrada en la música, ha vuelto a tomar un fuerte impulso en la televisión.

La cantante de 31 años también protagoniza y produce la serie "Only Murders in the Building", en la que interpreta a Mabel Mora, una aficionada a las historias de crimen que termina envuelta en un caso real.