De bailarín de Britney Spears a cantante: el dominicano que brilló en el escenario de The Voice EE.UU.

Willie Gómez, un dominicano residente en Florida dejó impactados a los jurados del popular concurso The Voice, tras cantar una bachata en español.

El dominicano logró impactar a los cuatro jueces, entre los que se encontraban Gwen Stefani y John Legend, el artista que finalmente escogió para ser su guía en el transcurso del concurso.

Gómez, es un joven cantante y bailarín de 37 años, quien se mudó a Miami con su familia desde República Dominicana cuando tenía 11 años de edad.

Este también ha trabajado como bailarín para artistas como Britney Spears, Jennifer López y Christina Aguilera.

Su participación

Gómez interpretó el tema "La Bachata" en las batallas a ciegas. Su grandiosa voz, logró que Gwen Stefani se girara casi de inmediato, no pasó mucho tiempo antes de que Niall Horan, Reba McEntire y John Legend hicieran lo mismo.

"Pensé que te tenía", dijo Gwen cuando Willie terminó de cantar. "Todavía me tienes", dijo el dominicano, que finalmente no escogió el equipo de la cantante para la competencia.

Los jueces llenaron de elogios a Gómez, quien finalmente eligió el equipo de Legend, asegurando que le emocionaba trabajar con el cantante, puesto que ya ha realizado varias colaboraciones con artistas en español.

"Tu tono es realmente rico. Tienes un tono de barítono muy agradable, pero también me gustaba cuando respirabas con dificultad. La música latina en este momento es muy grande. Es música pop en muchos sentidos. El hecho de que puedas bailar y puedas cantar de la forma en que puedes cantar, puedes hacer todas las cosas que necesitas para ser una gran estrella. Me encantaría ser tu entrenador. Creo que podríamos divertirnos mucho juntos", fueron las palabras de Legend para Gómez.

Luego Willie explicó: "Gwen fue la primera en girar y casi me convenció de lo que tenía que decir, pero mi corazón me dijo que fuera con John. Me encanta su música desde hace mucho tiempo. También ha colaborado con artistas latinos antes, cantaba en español, tuve que seguir mis instintos".

The Voice se transmite los lunes y martes por la noche a las 8 p.m. Este/Pacífico por NBC.