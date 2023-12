"Home Alone" y "Terminator 2", entre las películas que EEUU guardará para la posteridad

Home Alone y 25 películas que definieron épocas, ingresan al registro nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Algunas de las películas más taquilleras de la historia, como 'Home Alone', 'Apollo 13' y 'Terminator 2' y cintas icónicas o de culto como 'Fame' o 'Bamboozled' están entre las elegidas este año para ser conservadas para la posteridad por la Biblioteca del Congreso de EEUU.

Una lista de veinticinco títulos anunciados este miércoles por la biblioteca, la más grande del mundo, que entrarán en el Registro Cinematográfico Nacional y pasan así a formar parte del selecto club de filmes cuya preservación queda ya garantizada por ley.

El público estadounidense participa en la selección de los títulos, y dos de las más votadas fueron 'Home Alone', la conocida historia de un niño (Macaulay Culkin) olvidado por su familia que se queda solo en casa unas navidades y consigue aplacar a dos ladrones, y 'Terminator 2', la segunda cinta de la saga futurista y apocalíptica protagoniza por Arnold Schwarzenegger.

El gran relato sobre la esclavitud '12 Years a Slave' (2013), dirigido por Steve McQueen, y la entrañable historia de Disney 'Lady and the Tramp' se encuentran en esta relación de películas.

También se incluye un título de más de un siglo, 'A Movie Trip Through Filmland' (1921), un documental educativo hecho en la sede de Kodak sobre cómo se hacen las películas, y un clásico de la talla de 'Dinner at Eight' (1933), de George Cukor, una de las primeras grandes películas del cine sonoro.

No falta en esta lista la película que cuenta el fallido viaje lunar del 'Apollo 13', un fracaso que para muchos acabó convirtiéndose en el mayor éxito de la NASA y que Ron Howard contó en la gran pantalla con Tom Hanks como protagonista.

Icónicas son otras dos películas incluidas, ambas marcadas de una forma u otra por la música: 'Fame' (1980), que hizo soñar a muchos con triunfar en el mundo del espectáculo, y 'Desperately Seeking Susan' (1985), el gran éxito cinematográfico de Madonna.

La oscura fantasía de Tim Burton 'The Nightmare before Christmas' celebra su treinta aniversario entrando en esta lista, el mismo cumpleaños de "The Wedding Banquet", la emotiva comedia de Ang Lee.

Están presentes dramas de nuestro tiempo que ya fueron contados hace 46 años en '¡Alambrista!', el documental que acompaña a un granjero mexicano que entra de forma ilegal en Estados Unidos para trabajar y sostener a su familia.

Y cómo no, el racismo, en este caso contado no solo en la ya citada '12 Years a Slave' sino también en 'Bamboozled', la sátira del director afroamericano Spike Lee que recuerda los shows de televisión que se burlaban de las personas negras pintando la cara de actores con maquillaje negro y rojo.

En cumplimiento de la Ley Nacional de Preservación Cinematográfica, cada año el bibliotecario del Congreso nombra para el Registro Cinematográfico Nacional 25 películas consideradas "cultural, histórica o estéticamente" significativas.

Las cintas elegidas deben tener al menos una década de antigüedad, y la bibliotecaria las selecciona tras consultar con los miembros del Consejo Nacional de Preservación Cinematográfica y con un grupo de especialistas de la Biblioteca. También se tienen en cuenta los títulos que propone el público. En esta ocasión los ciudadanos propusieron 6,875 títulos.

Los veinticinco títulos elegidos este año, por orden cronológico son: A Movie Trip Through Filmland (1921)

Dinner at Eight (1933)

Bohulano Family Film Collection (1950s-1970s)

Helen Keller: In Her Story (1954)

Lady and the Tramp (1955)

Edge of the City (1957)

We´re Alive (1974)

Cruisin' J-Town (1975)

¡Alambrista! (1977)

Passing Through (1977)

Fame (1980)

Desperately Seeking Susan (1985)

The Lighted Field (1987)

Matewan (1987)

Home Alone (1990)

Queen of Diamonds (1991)

Terminator 2: Judgment Day (1991)

The Nightmare Before Christmas (1993)

The Wedding Banquet (1993)

Maya Lin: A Strong Clear Vision (1994)

Apollo 13 (1995)

Bamboozled (2000)

Love & Basketball (2000)

12 Years a Slave (2013)

20 Feet from Stardom (2013)