Baldwin vuelve a pedir ser sobreseído alegando que el FBI destruyó el revólver de "Rust"

El actor Alec Baldwin solicitó este miércoles a un tribunal de Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.), donde se le acusa de homicidio involuntario, que desestime los cargos que se le imputan tras el tiroteo mortal en el rodaje de 'Rust' que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins en 2021.



El intérprete, que sigue defendiendo que nunca apretó el gatillo, presentó dos nuevas peticiones para que se anule la acusación argumentando que ésta no está legalmente justificada porque el FBI destruyó la prueba del revólver durante la investigación, provocando que él no pudiera demostrar de "forma concluyente" su inocencia.



"Dado que la Fiscalía ni siquiera alega que Baldwin fuera consciente de ningún nivel de riesgo de que el arma estuviera cargada con munición real, es inocente desde el punto de vista jurídico", reza uno de los escritos que el equipo legal de Baldwin entregó al tribunal como parte de una moción de 22 páginas de extensión.



El escrito, que hace hincapié en la ausencia de delito para tratar de anular la acusación, continúa: "No se puede afirmar que Baldwin actuó con negligencia criminal porque no se inspeccionó el arma de fuego después de que los profesionales de seguridad designados ya lo hubieran hecho".



Los abogados de Baldwin presentaron en marzo su primera moción para anular la acusación, señalando entonces supuestos abusos en el proceso de selección del gran jurado.



Hace un mes, los fiscales especiales afirmaron que Baldwin y sus abogados han realizado incesantes "declaraciones engañosas" citando material supuestamente filtrado a medios de comunicación de EE.UU.



Por el suceso en el rodaje de 'Rust' de octubre de 2021, en el que falleció Hutchins y también resultó herido el director Joel Souza, Baldwin se enfrenta a 18 meses de cárcel y una multa de miles de dólares dentro de un juicio que debería comenzar el 9 de julio en Santa Fe.



Antes, el 17 de mayo concretamente, el actor verá cómo se evalúa su sobreseimiento en una audiencia virtual frente a la juez Mary Marlowe Sommer



Acusado de homicidio involuntario hace más de cuatro meses y declarado inocente poco después, Baldwin se enfrenta también a media docena de causas civiles en tribunales de California y Nuevo México relacionadas con 'Rust'.



Por su parte, la que fuera armera y responsable del protocolo de seguridad durante la filmación, Hannah Gutierrez Reed, fue condenada el mes pasado a 18 meses de prisión por cargar por error una bala real en el revólver del tipo Colt 45 del que salió el mortal cartucho.



Mientras tanto, la directora Rory Kennedy, que está realizando un documental sobre Baldwin y el rodaje de 'Rust', se ha opuesto recientemente a una citación judicial que la obligaría a entregar a los fiscales del caso las grabaciones de las entrevistas.



Según Kennedy, procediendo así se estarían violando sus derechos como periodista y se le estaría convirtiendo en "brazo investigador del gobierno", a la par que "las imágenes perderían su valor" si se filtran en el juicio.



En una declaración jurada, Kennedy también aseguró que Baldwin "no encargó, solicitó, ni buscó" salir en el documental y que no se le pagarán por su aparición.



Asimismo, el rodaje de 'Rust' se retomó a principios de 2023 en Montana con Baldwin y Souza volviendo a formar equipo de un proyecto en el que, como parte de un acuerdo para archivar una demanda en contra del actor, el viudo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, se desempeña en la producción ejecutiva ejecutiva.

