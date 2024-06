Artista dominicano exhibe sus obras en galería de Nueva Jersey

La exhibición titulada "Galería de Bellas Artes": Una Fusión de Arte Latinoamericano y la obra teatral "Evita" (A Fusión of Latin America Art and "Evita", en inglés), que en esta ocasión incluyó trabajos del artista plástico dominicano Ezequiel Jiménez, estará abierta al público hasta el 1 de agosto en Axelrod Performing Arts Center (APAC) ubicado en Deal Park, Ocean Township, New Jersey.

Jiménez, quien es un experimentado artista plástico y educador, además de profesor adjunto en la Universidad Bergen Community College, y maestro de carrera técnica profesional en el estado de Nueva Jersey, participa en esa exposición que se fusiona con la obra musical "Evita" puesta en escena hasta el mes de agosto.

La muestra es curada por Randye Krupnick, directora de la galería, y exhibe una diversidad de trabajos artísticos y estilos representando la vibrante cultura Latinoamérica. Entre los artistas participantes se destacan, además de Ezequiel Jiménez, la española Maria Mijares, la argentina Mike Hernandez, y la colombiana Patricia Arroyo.

Jiménez, quien es oriundo de Santiago de los Caballeros, emigró hace más de dos décadas a los Estados Unidos y expresó durante la recepción de apertura de la muestra que es una maravillosa oportunidad poder exponer sus obras como parte de la puesta en escena del musical "Evita", lo cual le permite dar a conocer su trabajos a un nuevo publico amantes de las artes en Deal Park, Nueva Jersey.

El dominicano expresó que se trata de "una nueva oportunidad para derribar barreras que como migrantes somos capaces de aprovechar cuando se toma la firme determinación de prepararnos y desarrollar nuestro talento a su máxima expresión, lo que puede llevarnos tan lejos donde solo nuestros pensamientos y lo infinito sea nuestros limites".

La exhibición "Galeria de Bellas Artes": A Fusión of Latin America Art and "Evita" está abierta al público de lunes a viernes de 10 a.m. a 3 p.m. hasta el 1 de agosto de 2024 en la Gallery on Grant del Axelrod Performing Arts Center, localizado en el 100 de la Avenida Grant en Deal Park, New Jersey.