Reconocen a comunicadores destacados en un acto celebrado en Nueva York

En un evento lleno de prestigio y camaradería, se celebró el tercer encuentro de comunicadores en Nueva York, reconociendo las destacadas carreras de varios profesionales que han dejado una huella indeleble en el campo del periodismo y la comunicación.

En la gala cuya apertura estuvo a cargo de los humoristas y actores Raymond Pozo y Miguel Céspedes, se rindió homenaje a figuras como Nilda Rosario, con una excepcional trayectoria en radio y televisión, siendo una voz influyente y respetada en el ámbito de las noticias.

También se reconoció a la veterana periodista y estratega Cristina Liriano, con más de 25 años en la prensa escrita y relaciones públicas; al periodista César Romero, con más de cuatro décadas de experiencia en la televisión.

Sofía Lachapelle fue destacada no solo por sus aportes al periodismo sino también por educar a familias sobre el autismo a través de su fundación "Un paso a la vez". Asimismo, Rafael Bello presentador de noticias, con un gran compromiso con la veracidad y la ética periodística.

Otros comunicadores reconocidos fueron Indhira Báez, creadora de Secretos CEO, y Johan Rosario, autor de varios libros y presidente de Salud Dominicana, por su visión en los negocios y la comunicación.

Manuel Ortiz (Mannyzoom), pionero en el campo del fotoperiodismo, también fue homenajeado por documentar momentos significativos con su lente y Luis Camilo, productor de Despierta América desde New York por más de dos décadas.

Los homenajeados recibieron proclamas en reconocimiento de parte del senador estatal Adriano Espaillat, el asambleísta Manny De Los Santos y la concejal Carmen de la Rosa, representada por la líder comunitaria Nuris De Oleo. Estos reconocimientos subrayan la importancia del trabajo de estos periodistas en la comunidad y su impacto en la sociedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/02/whatsapp-image-2024-07-02-at-3.58.00-pm.jpeg José Alberto El Canario felicitó a los galardonados.

Además los homenajeados recibieron regalos cortesía de Ford, degustaron deliciosos entremeses y exquisitos vinos. Además disfrutaron de la música de Francis, ex Chican; hubo rifas y finalizaron con after party en Buddha Kitchen and Bar.

Durante la ceremonia se rindió homenaje póstumo a comunicadores y foto reporteros cuyo trabajo llenó un cometido en la comunidad periodística de New York, como Ramón Aníbal Ramos, Raphael Payano, Javier Linares, Chino Estrella, Fernando Campos, José Rodriguez y Juan Zorrilla.

El evento organizado por ARussell Enterprises, su presidenta Ana Russell, la periodista Xiomara Taveras (CEO Grupo Apoyo de Comunicadoras), Jennifer Mercedes y Angie Jerez, honró la dedicación y el talento de periodistas, reuniendo a figuras prominentes de diversas áreas de la comunicación.

Invitados

El evento contó con la presencia de figuras importantes, incluyendo al invitado especial José Alberto "El Canario", acompañado del veterano Roberto Gerónimo, y otras personalidades destacadas como: Mayra La Paz, Lissette Montolío, Ana, Pereyra, Dunaina Solis, Marlene Peralta, Enny Pichardo, Joséfernando, José Diaz, Nolasko Nolasgko, Dhariany Valerio, Matty Pérez, Daniel Valerio, José Samboy, José Antonio Santana, Harold Díaz, Gloria Artistikaa, José Ventura, Tony Olivares, Tiaris Cabrera, Jenny García, Rafael Vargas, Edward Lantigua, entre otros.

El tercer Encuentro de Comunicadores contó con el apoyo de Salud Dominicana, Reaction Tax, AgusDei Bariatric and Plastic Surgery, Villarq Music, José Matos, Roseclarena Collections, Agape, Franco Cruz, One Way Insurance, Tarima, Robinson Hood Solar Group, Remitly, Dellanira Leger Dentist y Boomstick Foundation, entre otros.