Nueva atracción de la princesa Tiana en Disney busca inspirar a comunidades minoritarias

La nueva atracción de la princesa Tiana que se estrenó este verano en el parque temático de Disney, en Orlando (Florida), busca inspirar a mujeres emprendedoras de comunidades minoritarias, pero además es una aventura que recrea la magia de Nueva Orleans, su comida y su música, según dijeron sus creadores.

"Se trata de una carta de amor a Nueva Orleans", manifestó Charita Carter, quien estuvo a cargo de la producción de la nueva atracción, ubicada en el parque Magic Kingdom y basada en la película de Disney 'The Princess and the Frog' (2009).

Tiana's Bayou Adventure es un recorrido en bote por un pantano como los de Luisiana, pero especialmente está inspirado en la historia de éxito de la legendaria chef afroamericana Leah Chase y su reconocido local de comida de Nueva Orleans, el Dooky Chase's Restaurant.

RELACIONADAS

Carter, quien es afroamericana, recalcó que la princesa Tiana no solamente es una "soñadora", sino una "hacedora", como lo fue la chef Chase (1923-2019).

"Tiana fue nuestra inspiración porque Tiana es la princesa de todos. Ella viene de un lugar real en Estados Unidos. Ella no nació en la realeza. Tiene una madre trabajadora, tiene vínculos militares y hay muchas cosas de su vida con las que se puede identificar", expresó Carter durante una presentación sobre la atracción.

"Todos pueden encontrar un aspecto de la historia de Tiana en su propia historia", subrayó Carter.

Una princesa real

"Es una historia de superación, es inspiradora porque es una mujer emprendedora", explicó a EFE Sarah Domenech, directora de Relaciones Públicas de Walt Disney World Resort.

Subrayó que es bien importante no solamente porque es una historia de superación basada en un hecho real, en una persona real, sino también porque esta mujer emprendedora inspira a muchas comunidades.

"Tiana no solamente es de los afroamericanos, sino de los latinos y todas las niñas que crecen con la historia de Tiana, es súper importante porque (además) es una princesa que no necesita ser rescatada", expresó Domenech.

"No solamente hace sus sueños realidad, sino también hace los sueños de su papá, que quería tener su restaurante. Tiene recetas familiares en su restaurante", agregó la portavoz.

"Nos hemos enfocado mucho en ser auténticos, en traer de verdad toda esa autenticidad de la música, de la comida de Nueva Orleans", explicó Domenech.

El recorrido en bote, que tiene una caída de unos 15 metros, es la "extensión" de la película, de su final feliz, en el que Tiana celebra en este colorido trayecto por el pantano el éxito de lograr su propio restaurante después de enfrentar varias vicisitudes.

Tiana's Bayou Adventure transporta a los visitantes al ambiente gastronómico y musical de Nueva Orleans.

Incluso desde cuando los turistas hacen la fila, con el olor de los tradicionales 'beignets', unos panecillos esponjosos y dorados espolvoreados con azúcar en polvo.

Disney explica que durante el recorrido, que dura unos 12 minutos, los espectadores ven escenarios detalladamente recreados del pantano, escuchan música jazz en vivo, y pueden además disfrutar después la gastronomía criolla, con platos como el gumbo o el jambalaya.

La arquitectura además refleja la autenticidad de Nueva Orleans, con sus casas coloridas y porches adornados, mientras recorre los paisajes exuberantes del pantano y el río Misisipi.

Los visitantes pueden disfrutar de actuaciones en vivo de jazz y blues, géneros musicales que tienen sus raíces profundas en esa región del sur de Estados Unidos.

La atracción, que abrió el pasado 28 de junio, tiene disponibles para la venta la sazón, las especies que utilizaba la chef Chase, así como también libros de comida.