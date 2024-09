Bad Bunny clama "la protesta más grande" en Puerto Rico el día de las elecciones generales

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny dijo que "la protesta más grande" que organizará Puerto Rico la hará el próximo 5 de noviembre, día de las elecciones generales, en la que se manifestará "en contra de la gente" que ha llevado a la isla al descalabro.



"Sí, es bueno denunciar las cosas en las redes sociales, es bueno salir a la calle a protestar, dejarse sentir como pueblo, pero yo creo que la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que nos ha llevado a este despingue y crical", sostuvo el artista en el pódcast 'El Tony Pregunta'.



Ante ello, recomendó a todos los jóvenes mayores de 18 años a que acudan a la Comisión Estatal de Elecciones o a cualquier oficina de la Junta de Inscripción Permanente y se inscriban para votar en las próximas elecciones generales.



En la entrevista, que se publicó este lunes, Bad Bunny habló de la situación económica y política de Puerto Rico, de sus gustos musicales, tanto de las canciones y discos que ha publicado, así como de otros artistas, y del problema eléctrico en la isla a cargo de la empresa privada LUMA Energy.

"Yo no quisiera hablar de política nunca, porque es una mierda. No quisiera meterme. Estoy hablando como cualquier otro puertorriqueño que se quiere expresar sobre la situación del país donde vivo", sostuvo.



"¿Que no sea normal ver a artistas del género o del nivel de popularidad mío hablando de política? Pues eso es problema de esos artistas", cuestionó el intérprete urbano.



Bad Bunny fue uno de tantos artistas que participaron en las protestas del Verano de 2019, cuando miles de puertorriqueños provocaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló tras publicarse un chat entre miembros de su gabinete, que crearon una crisis política y social en Puerto Rico.



"Yo sigo siendo yo. No me estoy metiendo en la política. La política se mete en mi vida porque la política afecta mi país, afecta a Puerto Rico", señaló.



"Yo sé que la política es una mierda. Nadie cree en los políticos del país. Ir a votar es bien importante, especialmente siendo joven. Decidir el futuro del país en donde vivimos, donde crecimos. Que no lo decidan otros", insistió.