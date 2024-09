Stevie Wonder regresa con un llamado a la unidad en 'Can We Fix Our Nation´s Broken Heart?'. ( FUENTE EXTERNA )

Stevie Wonder lanza este miércoles un llamamiento a la unidad en 'Can We Fix Our Nation´s Broken Heart?' (¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación?), un 'single' con el que el cantante estadounidense regresa a la música en solitario tras un parón de cuatro años.



"¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación?", "¿Somos lo suficientemente valientes para intentarlo?", se pregunta el cantautor en las letras de esta nueva balada, en la que suplica que se encuentren soluciones a problemas como la pobreza o el odio.



"Respaldado por una guitarra acústica y un ritmo constante, este himno proporciona el ritmo y el estribillo para un recordatorio esencial: Somos una familia", informó la productora Universal en un comunicado.

Con esta canción, Wonder "mantiene sude toda la vida dey unir a la gente", agrega el escrito.A sus 74 años, el cantautor yestadounidense es una de las figuras más célebres de la. A los 12 años se consagró como el artista más joven en lograr el número 1 con 'Fingertips, Part 2' y ha sido el primero en alcanzar simultáneamente este hito en las listas Billboard Hot 100, R&B Singles y Album Charts.Ganador de 25, uny un Oscar, también es conocido por su. En 1983, encabezó la proclamación delcomo fiesta nacional, y su canción 'Happy Birthday' se convirtió en eldel movimiento.Con más de 100 millones de unidades de discos vendidas, su legado abarca múltiples éxitos, entre los que destacan 'Isn't She Lovely' (1976), '' (1972) o 'I just called to say I love you' (1984), entre otros.