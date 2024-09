El desaire de la Asociación de Música Country a Beyoncé despierta indignación

Color of Change y familia de Beyoncé denuncian falta de nominaciones por "Cowboy Carter". ( FUENTE EXTERNA )

Artistas, organizaciones sin ánimo de lucro y fans de Beyoncé han criticado a la Asociación de Música Country (CMA) por no haber nominado a la cantante a la próxima edición de sus premios por el álbum 'Cowboy Carter', su primera producción country.

En abril, la intérprete texana se convirtió en la primera mujer negra en liderar la lista Top Country Albums de la revista Billboard por ese álbum, y tres canciones de 'Cowboy Carter' también hicieron que fuera la primera mujer en liderar los tres primeros puestos de la lista Hot Country Songs.

Pese al éxito comercial y las buenas críticas musicales, Beyoncé no ha obtenido ninguna nominación de parte de CMA, que anunció a los aspirantes a sus premios este lunes y que entre sus nominados sí contempla a cantantes como Post Malone, quien también presentó su primera producción country este año.

Este martes, la ONG Color of Change criticó a la CMA por haber dejado fuera a la cantante.

"Reconocer a Beyoncé en los CMA obligaría a todos a enfrentarse a una multitud de verdades: las raíces de la música country en la música negra, la historia del racismo en la música country...", dijo Rashad Robinson, presidente de la organización, a The Hollywood Reporter.

El padre de Beyoncé también se posicionó al respecto y en una entrevista con el medio estadounidense TMZ sugirió que la ausencia de nominaciones se debía a un tema racial. Los votantes (de la CMA) "demuestran que todavía se reduce a blanco y negro", dijo.

Por su parte, el afroamericano Shaboozey, nominado en categorías como mejor nuevo artista o sencillo del año, mandó un mensaje de apoyo a la cantante al enaltecer en redes sociales su trabajo.

"No hace falta decirlo. ¡Gracias Beyoncé por abrirnos una puerta, iniciar una conversación y regalarnos uno de los álbumes country más innovadores de todos los tiempos!", escribió el intérprete de 'Tipsy (A Bar Song)' en X.

Beyoncé, que es la artista con más nominaciones a los Grammy de la historia, ya había vivido un desaire de parte de la CMA en 2016 cuando apareció en el escenario de los premios junto a The Chicks para interpretar 'Daddy Lessons', el único tema country de su álbum 'Lemonade'.

Varios asistentes del público se molestaron durante la actuación y las redes sociales ardieron con comentarios racistas.

En una publicación de Instagram de este año, la cantante explicó que 'Cowboy Carter' había nacido de una experiencia en la que "no se había sentido bienvenida".

"Las críticas que enfrenté cuando entré por primera vez en este género me obligaron a superar las limitaciones que me impusieron", escribió entonces. De momento no se ha expresado respecto a las nominaciones de la CMA.