Los hermanos Menéndez hablarán del asesinato de sus padres en un documental de Netflix

Lyle y Erik Menéndez hablarán por primera vez en décadas acerca del asesinato de sus padres en 'The Menéndez Brothers', un documental que se transmitirá en Netflix en octubre y que complementa a la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story".

"Todo el mundo pregunta por qué matamos a nuestros padres", se escucha decir a Lyle en el tráiler que la plataforma digital ha publicado este lunes en sus redes sociales.

"Lo que pasó esa noche es muy conocido, pero hay mucho que no se ha contado", añade Erik en una entrevista por audio hecha desde prisión.

El documental ofrece "una nueva visión y una perspectiva fresca sobre un caso que la gente solo cree conocer" a través de entrevistas de audio con los hermanos, abogados involucrados en el juicio, periodistas que cubrieron el caso y familiares, recalcó Netflix en un comunicado.

Dirigida por el argentino Alejandro Hartmann, la película documental prevé estrenarse el 7 de octubre y sucede a la serie narrativa "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story", que debutó el pasado 19 de septiembre en la plataforma digital.

Los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por planear y ejecutar el asesinato de sus padres, José y Kitty, en la tarde del 20 de agosto de 1986 en su casa, ubicada en un lujoso barrio de Beverly Hills, con unas escopetas que habían comprado días antes del ataque.

Tras el crimen, los hermanos afirmaron a las autoridades que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa.

El caso cobró especial relevancia cuando los hermanos comenzaron a seguir una vida de lujos y excesos tras acceder a la fortuna de su padre, lo que levantó las sospechas de las autoridades.

Poco después, la novia del psicólogo de Erik advirtió a la policía de la existencia de sesiones grabadas en las que admitía y discutía su culpabilidad.

Si bien la fiscalía argumentó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron, y a día de hoy sostienen, que sus acciones se debieron a una vida de abuso físico emocional y sexual por parte de su padre.