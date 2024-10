Jennifer López dará su apoyo oficial a Harris en un evento en el estado clave de Nevada

Jennifer López se unirá este jueves a la vicepresidenta Kamala Harris en el estado clave de Nevada, anunció este martes la campaña demócrata, que ha sumado en los últimos días apoyos de reconocidos artistas puertorriqueños, tras los insultos vertidos por un comediante contra la isla en un mitin del expresidente Donald Trump.

JLo, como es conocida la cantante, actriz, bailarina y productora de raíces puertorriqueñas, se suma a Maná que había anunciado la semana pasada que acompañaría a la candidata demócrata como parte de la campaña 'When We Vote We Win' en su mitin en Las Vegas.

El apoyo explícito de la artista se dio después de los comentarios hechos por el comediante Tony Hinchcliffe, que llamó a Puerto Rico una "isla flotante de basura en el océano" y bromeó diciendo que a los latinos "les encanta tener bebés", lo que ha desatado la indignación de la comunidad boricua.

El mismo domingo, poco después de los comentarios de Hinchcliffe, Bad Bunny mostró su respaldo a la candidata demócrata, una semana antes Marc Anthony ya lo había hecho.

En sus mensajes de respaldo los dos artistas recordaron la poca respuesta de la Administración de Trump (2017-2021) ante el paso del huracán María e Irma, que causaron la devastación en la isla.

Harris también contará con el apoyo del mítico grupo de rock en español en su avanzada en Nevada, que es uno de los siete estados que definirán el ganador de la Casa Blanca.

Esfera de Las Vegas

Como parte de sus esfuerzos, Harris ha llevado su campaña hasta la Esfera de Las Vegas, inaugurada en septiembre de 2023 y que se ha convertido en una de las atracciones de la ciudad.

Una reciente encuesta difundida por el grupo Trafalgar, efectuada entre los pasados 25 y 28 de octubre, apunta que la vicepresidenta está empatada en Nevada con el exmandatario y candidato republicano, Donald Trump (2017-2021), con el 48 % de intenciones de voto cada uno.