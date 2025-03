Kathy Bates: perder peso me ha permitido tener una "magnifica experiencia laboral"

La actriz estadounidense Kathy Bates, que ha logrado perder 45 kilos, ha asegurado que "estar muy sana" le ha permitido tener una "magnífica experiencia laboral" en los rodajes.

"Cuando estaba tan ocupada con (la serie) la Ley de Harry (Harry's Law), tenía que sentarme entre cada toma, y era horrible", dijo Bates, de 76 años, en declaraciones a la revista PEOPLE sobre este trabajo que grabó en 2011.

"Pero ahora que he podido recuperarme por completo, puedo moverme, puedo respirar, puedo divertirme, no tengo dolores musculares", añadió. "Me canso, pero incluso los niños se cansan. Pero ha sido una experiencia magnífica", precisó.

La actriz de Tennessee, ganadora de un Óscar, señaló que nunca había imaginado que se encontraría como está ahora a su edad.

Ya el año pasado declaró a PEOPLE cómo fue perder tanto peso en tan solo unos años: 36 kilos en siete años gracias a cambios en su estilo de vida y 9 kilogramos adicionales gracias al fármaco "Ozempic".

La motivación para perder peso

La actriz, protagonista de la nueva versión de "Matlock", en la cadena estadounidense CBS, comentó que la inspiración para tomarse en serio su salud la llevó a que le diagnosticaran diabetes tipo 2 alrededor de 2017, y añadió que "me asustó mucho" al ver cómo afectó a su familia".

También dijo que su pérdida de peso ha coincidido con el lanzamiento de su nuevo programa. "Físicamente, soy capaz de hacer este programa", afirmó. "No tengo que sentarme. Puedo estar de pie todo el día, caminar, moverme, respirar y hacer tantas cosas que antes no podía", subrayó.

Bates ha logrado, a lo largo de su carrera, además de un Óscar y un Globo de Oro por su interpretación en "Misery", otras tres nominaciones a los Óscar, una al premio Tony y 14 a los Primetime Emmy, entre otros.