Universal inaugura en Orlando el parque temático Epic para "redefinir" el entretenimiento

Universal busca "redefinir" la industria del entretenimiento con la inauguración este jueves en Orlando (Florida) de Epic Universe, su cuarto y más grande parque temático, con una inmersión en cuatro mundos interconectados por el Celestial Park, una explanada con una montaña rusa que en realidad son dos que hacen un duelo simultáneo de velocidad.

Celestial Park actúa como el corazón de este nuevo parque de Universal Orlando Resort que rinde tributo con novedosas tecnologías a monstruos clásicos como Frankenstein y Drácula, videojuegos de Nintendo, y a las sagas de Harry Potter y Cómo entrenar a tu dragón.

Esta conexión entre los cuatro mundos también alberga algunas de las mayores atracciones: la Stardust Racers, la más larga montaña rusa de Universal Orlando (cerca de 1,500 metros de pista), con una estructura de doble lanzamiento, en la que los dos trenes simulan una carrera a alta velocidad y en varios momentos se cruzan pasando a pocos centímetros uno del otro.

En Celestial Park también está el nuevo complejo hotelero Helios Grand Hotel con una zona de espectáculos que incluye fuentes danzantes y juegos de luces nocturnos, como el celebrado la noche del miércoles como antesala a la inauguración de hoy.

La apertura de Epic Universe representa, según expresó la compañía, una "redefinición" tecnológica tanto de las atracciones como de la seguridad, que incluye también un sistema de casilleros con reconocimiento facial.

En el espacio dedicado a The Wizarding World of Harry Potter-Ministry of Magic, la compañía explora el mundo mágico desde una perspectiva distinta a la de otros de sus parques con esta temática, Universal Studios y Islands of Adventure.

El Ministerio de Magia, presentado en los libros y películas de Harry Potter, combina el Londres de los años 90 y el París mágico de los años 1920.

Este universo se amplía además con una de las más novedosas atracciones, 'Harry Potter and the Battle at the Ministry', con el uso de vehículos que se mueven en todas las direcciones, combinando efectos prácticos, proyecciones 3D y animatrónicos avanzados.





Los visitantes pueden explorar también el imponente Ministerio de Magia británico, con detalles como el Atrio dorado y la Sala del Tiempo.

El área incluye Place Cachée, el equivalente francés al Callejón Diagon, con calles empedradas, tiendas elegantes como Cosme Acajor Baguettes Magiques (varitas francesas) y el espectáculo circense Le Cirque Arcanus, donde criaturas mágicas cobran vida mediante efectos prácticos y títeres avanzados.

Dragones, la oscuridad y el colorido Mario Bros

Entre tanto, la Isla de Berk, inspirada en la saga How to Train Your Dragon, permite interactuar con dragones en un entorno diseñado para recrear el ambiente de las películas.

Las atracciones están orientadas a toda la familia e incluyen una montaña rusa y áreas de juegos acuáticos inspiradas en el filme de animación, producido por DreamWorks Animation y estrenado en 2010.

El Dark Universe por su parte hace un homenaje a los monstruos clásicos de Universal como Frankenstein y Drácula. La ambientación es oscura y gótica, con atracciones que combinan terror y adrenalina y tecnología de vanguardia.

'Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment' sumerge a los visitantes en una experiencia terrorífica con animatrónicos hiperrealistas de más de 2,7 metros de altura y 360 kilos, como el monstruo de Frankenstein y Drácula, que se mueven con precisión gracias a sistemas robóticos.

También se destaca Curse of the Werewolf, una montaña rusa con vehículos giratorios que lanzan a los visitantes a través de una historia ambientada en un pueblo maldito.

El Dark Universe se basa en las películas de terror originales de Universal de los años 30 y 40, que dieron vida a personajes icónicos como El Hombre Lobo, La Momia y El Monstruo de Frankenstein. Estas historias sentaron las bases del cine de horror moderno y ahora reciben una reinvención contemporánea en el parque.

En contraste, el colorido mundo de Mario Bros, el Super Nintendo World en Orlando es ahora una expansión del universo ya conocido en Japón y California, y añade en Florida por primera vez una sección dedicada a Donkey Kong.

Allí, la montaña rusa Mine-Cart Madness reproduce los saltos de los carritos en los juegos, innovando con una pista oculta que simula momentos de suspensión en el aire.

También se incluyen atracciones como Mario Kart: Bowser's Challenge y Yoshi's Adventure, combinando recorridos físicos con tecnología de realidad aumentada.