Oween Copeer se convierte en el actor más joven en alzarse con un Emmy por 'Adolescencia'

Oween Copeer levanta su Grammy.

El actor británico Owen Cooper se convirtió este domingo en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico 'Adolescencia'.

A sus 15 años, el actor que interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy en la categoría a mejor actor de reparto en una serie de drama por 'The Certain Summer' en 1973.

Aspira a ser la más premiada

La miniserie de Netflix aspira a convertirse en una de las más premiadas de la 77 edición de estos premios, que se están llevando a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Oween Copeer en una escena de la serie Adolescencia. Por su papel ganó un Emmy este domingo 14 de septiembre de 2025

Otros ganadores:

Mejor actriz de una serie dramática: Britt Lower, "Severance"

Mejor actor de reparto de una serie: Tramell Tillman, "Severance"

Mejor actriz de reparto de una serie dramática: Katherine LaNasa, "The Pitt"

Mejor actriz principal en una serie de comedia: Jean Smart, "Hacks"

Mejor actor principal en una serie de comedia: Seth Rogen, "The Studio"

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Hannah Einbinder, "Hacks"

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Jeff Hiller, "Somebody Somewhere"

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, "The Penguin"