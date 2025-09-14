×
Premios Emmy

Listado de ganadores de la edición 77 de los premios Emmy

La comedia 'The Studio' fue la gran triunfadora con 13 galardones

    Expandir imagen
    Listado de ganadores de la edición 77 de los premios Emmy
    LOS ÁNGELES (Estados Unidos), 15/09/2025.- (I-D) Stephen Graham, ganador de los premios a mejor actor principal en una miniserie o película, mejor guion en una miniserie o película, y mejor serie limitada o película; Owen Cooper, ganador del premio a mejor actor de reparto en una miniserie o película, y Erin Doherty, ganadora del premio a mejor actriz de reparto en una miniserie o película por 'Adolescence', posan en la sala de prensa durante la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, EE. UU., el 14 de septiembre de 2025. Los Emmy celebran la excelencia en la programación televisiva nacional en horario estelar (EFE)

    La comedia 'The Studio' lideró la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones, según anunció este domingo la Academia de Televisión de Estados Unidos, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles, Estados Unidos.

    Mejor serie de comedia: 

    'The Studio'

    Mejor serie de drama: 

    'The Pitt'

    Mejor serie limitada: 

    'Adolescence'

    Mejor actor en una serie de comedia:

    Seth Rogen ('The Studio')

    Mejor actriz en una serie de comedia: 

    Jean Smart ('Hacks')

    Mejor actor en una serie de drama: 

    Noah Wyle ('The Pitt')

    Mejor actriz en una serie de drama:

    Britt Lower ('Severance')

    Mejor actor en una serie limitada: 

    Stephen Graham ('Adolescence')

    Mejor actriz en una serie limitada:

    Cristin Milioti ('The Penguin')

    Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

    Hannah Einbinder ('Hacks')

    Mejor actor secundario en una serie de comedia:

    Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')

    Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

    Katherine LaNasa ('The Pitt')

    Mejor actor secundario en una serie dramática:

    Tramell Tillman ('Severance')

    Mejor actor secundario en una serie limitada:

    Owen Cooper ('Adolescence')

    Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

    Erin Doherty ('Adolescence')

