Listado de ganadores de la edición 77 de los premios Emmy

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/total-de-ganadores-de-la-edicion-77-de-los-premios-emmy-aa497031.jpg

LOS ÁNGELES (Estados Unidos), 15/09/2025.- (I-D) Stephen Graham, ganador de los premios a mejor actor principal en una miniserie o película, mejor guion en una miniserie o película, y mejor serie limitada o película; Owen Cooper, ganador del premio a mejor actor de reparto en una miniserie o película, y Erin Doherty, ganadora del premio a mejor actriz de reparto en una miniserie o película por 'Adolescence', posan en la sala de prensa durante la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, EE. UU., el 14 de septiembre de 2025. Los Emmy celebran la excelencia en la programación televisiva nacional en horario estelar (EFE)