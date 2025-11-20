Trump busca impedir que indocumentados accedan a créditos fiscales reembolsables

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que emitirá regulaciones para impedir que inmigrantes indocumentados reciban las porciones reembolsables de créditos fiscales sobre la renta y que éstas podrían ser aplicadas a partir 2026.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la medida busca hacer "cumplir la ley e impedir que los inmigrantes indocumentados se apropien de beneficios fiscales destinados a los ciudadanos estadounidenses".

La medida, publicada en el sitio oficial del Tesoro, busca dejar claro que las porciones reembolsables de créditos como el de ingreso por trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito educativo y el crédito para ahorros de retiro se consideran "beneficios públicos federales" bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (PRWORA).

Con esa interpretación, respaldada por una reciente opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, solo contribuyentes con estatus migratorio "calificado" podrán acceder a esos pagos, lo que excluirá a los indocumentados y a otros inmigrantes sin autorización legal.

¿Cómo se aplicarán y quiénes serán afectados por estas nuevas regulaciones?

El Departamento del Tesoro publicará en los próximos días el aviso de propuesta de reglamentación, que abrirá un periodo de comentarios públicos antes de la versión final para su posible aplicación en 2026.

La legislación vigente ya prohíbe a migrantes indocumentados beneficiarse de créditos fiscales como el Crédito Tributario por ingreso de Trabajo debido a que no tienen un número de Seguro Social válido para trabajar.