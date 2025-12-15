×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rob Reiner
Rob Reiner

Actor y director de Hollywood Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos a cuchilladas en su casa

Una de sus películas emblemáticas es "Cuando Harry conoció a Sally"

    Expandir imagen
    Actor y director de Hollywood Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos a cuchilladas en su casa
    Rob Reiner y su esposa Michele Singer. (FUENTE EXTERNA)

    El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

    De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

    Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

    Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.

    Cine

    RELACIONADAS

    De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.

    • Conocido por All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013).

    Y como director, una de sus películas emblemáticas, "When Harry Met Sally..." (Cuando Harry conoció a Sally).

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 