Nueva York rinde tributo a Johnny Pacheco, legendario cofundador de las Estrellas de Fania

El flautista, compositor y director de orquesta dominicano Johnny Pacheco (1935-2021), cofundador de las legendarias Estrellas de Fania, será recordado este sábado en un concierto en el que se rendirá tributo a su legado así como a la música que llevó a todo el mundo y que marcó una época.

El Lehman Center for the Performing Arts será el escenario para el 'Tributo a Johnny Pacheco', en el que se reencontrarán algunos de los músicos que integraron esa inolvidable orquesta de salsa: el bajista Bobby Valentín, el icónico timbalero Nicky Marrero, el violinista Alfredo de la Fe, el conguero Eddie Montalbo y el trombonista Jimmy Bosch, que colaboró con la banda.

Los temas que llevarán al público a revivir una era que hizo historia serán interpretados por los legendarios Hermán Olivera, Ray Viera y Jorge Maldonado, así como por la cantante y actriz ANOVA, conocida por fusionar la salsa con toques modernos y soul, todo bajo la dirección musical del premiado pianista Oscar Hernández.

Hernández, también director de la Spanish Harlem Orchestra, que fundó hace 25 años, recuerda a Pacheco como un "visionario" que realizó un trabajo "significativo" como creador -junto al abogado Jerry Masucci- del sello Fania y de sus Estrellas de Fania, que en los años 70 y 80 "realizaron un trabajo increíble".

El músico, que fue pianista, arreglista y director musical de 'Los Seis del Solar' de Rubén Blades, adelanta a EFE que el espectáculo estará dividido en las tres partes de la vida musical de Pacheco.

La Pachanga y su impacto en los 60

La primera de ellas incluirá el género de la charanga y el baile que creó de la Pachanga (fusiona nombre de Pacheco con charanga), en la década de 1960, que lo llevó alrededor del mundo con su orquesta.

"La pachanga era un baile que popularizó Pacheco y se hizo viral en esa época, en los 60. Cuando el twist estaba en su apogeo, Pacheco salió con la Pachanga y puso a todos los latinos a bailar", comenta por su parte a EFE la historiadora Aurora Flores, que escribe un libro sobre la música latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/a374ca96c2b1c8988e4603337e124c3870c6f5d3w-4a2bc492.jpg Fotografía de archivo del 12 de noviembre de 2009: los integrantes de las Estrellas de Fania, abajo Bobby Valentín, Papo Lucca, Ismael Miranda, Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, Nicky Marrero y Paco Navarro; arriba Alfredo de la Fe, Adalberto Santiago, Domingo Quiñones, Isidro Infantes y el productor Raúl Martínez, antes de un concierto en Nueva York (EE.UU.). (EFE)

Tributo a la música del Nueva York de los 70

La segunda parte estará dedicada a su época de Johny Pacheco y su Tumbao Añejo, a finales de la década de los 70 -que coexistió con las Estrellas de Fania- junto a los cantantes Pete 'El conde' Rodríguez, Héctor Casanova y Celia Cruz, que fueron fundamentales en el sonido de la salsa clásica.

El pianista Hernández, ganador de cuatro Grammys, señala que la tercera será dedicada a la música de las 'Estrellas de Fania' (1968), que agrupó a las estrellas del sello discográfico Fania (creado en 1963 por Pacheco y Masucci), banda que marcó un antes y un después en la historia de la música tropical y que integraban muchos músicos "de calle" sin formación formal "pero con un talento único".

"Tuvo un exitazo increíble viajando el mundo con ese grupo" con el que se identificó la comunidad latina "porque era una época de desarrollo cultural de los latinos, mayormente boricuas pero también dominicanos y cubanos", agrega Hernández.

"Tener algo latino representándonos a nivel mundial fue súper impactante en una ciudad que no era nuestra, pero la hicimos de nosotros", según el pianista, que recuerda a Pacheco como un músico, director de orquesta, arreglista y compositor "súper exigente".

Hernández destacó que el concierto será "una noche de recuerdos, de nostalgia para los que vivieron esa época" mientras que los más jóvenes escucharán "el swing y la esencia de lo que fue esa música".

Pacheco es una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina y está sepultado en el cementerio Woodlawn de El Bronx, a sólo pasos de su amiga Celia Cruz.

A lo largo de una carrera de más de cuatro décadas, obtuvo diez discos de oro, nueve nominaciones al Grammy o la Medalla Presidencial de Honor de la República Dominicana.