Trump publica un dibujo con Dolly Parton agarrada de su brazo

Dibujo publicado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump en su cuenta de Truth Social con Dolly Parton. ( FOTO DE PANTALLA DE PUBLICACIÓN DE TRUTH SOCIAL. )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social un dibujo realista con Dolly Parton agarrada de su brazo mientras pasean entre las columnas del jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Bajo el título "Donald Trump y Dolly Parton", el mandatario y la estrella del country aparecen sonrientes y aparentemente cómplices, pese a que el ícono de la cultura pop mantuvo siempre una distancia de la política partidista y nunca mostró su apoyo público al presidente.

La muerte de Dolly Parton el pasado martes ha provocado un lamento generalizado en Estados Unidos donde su figura trasciende lo cultural.

Legado y filantropía

Parton, originaria de Nashville, Tennessee, y considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia, hizo de su origen rural y de las dificultades de su infancia parte esencial de su identidad pública y de un relato de superación que encarnó el sueño estadounidense.

Esa vocación trascendió la música y la llevó a participar en numerosas iniciativas filantrópicas y sociales, entre las que destacan la creación de la Biblioteca de Imaginación, un programa que desde 1995 ha enviado libros gratuitos a millones de niños; así como el famoso parque temático de "Dollywood", que creó en Pigeon Forge, Tennessee, y desde donde canalizó programas, becas y ayudas económicas.

La cantautora, actriz y filántropa Dolly Parton murió el 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. El sobrino de Parton, Bryan Seaver, fue el primero en confirmar su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete