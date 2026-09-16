Obama anuncia la muerte de su perra Sunny, la mascota que acompañó 13 años a la familia

Imagen compartida por el expresidente Barack Obama al anunciar la muerte de la perra de la familia, Sunny, que les acompañó durante trece años. ( TOMADA DE LA CUENTA DE BARACK OBAMA EN X )

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama anunció este miércoles la muerte de la perra de la familia, Sunny, que les acompañó durante trece años.

"Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia", escribió en su cuenta de X, donde añadió una imagen de la mascota, una perra de agua portuguesa.

"Adquirimos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros –incluyendo a nuestro primer perro, Bo– nos enamoramos de ella de inmediato", recordó Obama.

"Prácticamente perfecta",

El expresidente también contó en el mensaje lo importante que fue para su familia y que la perra "adoraba a las niñas, incluso si la molestaban cuando estaba echando una siesta": "Adoraba a nuestro equipo y a menudo los seguía por todas partes, ayudándolos en su trabajo", añadió.

"También tuvimos problemas para seguirle el paso, porque Sunny era una fuerza de la naturaleza. Atlética y llena de una energía ilimitada, saltaba por encima de los setos del césped sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera", relató.

Yesterday, we lost a cherished member of our family.



We got Sunny at the start of our second term in the White House, and all of us – including our first dog, Bo – immediately fell in love. We also had trouble keeping up with her, for Sunny was a force of nature. Athletic and... pic.twitter.com/UBHQILb4BG — Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2026

En el texto, un homenaje a la mascota que pasó más de una década con la familia, Obama aseguró que "era prácticamente perfecta", "siempre leal, siempre dulce, siempre lista para la aventura, aún fogosa y hermosa hasta el último día de su vida".

"La echaremos muchísimo de menos e imaginamos que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que esté bien", concluyó.