El director del FBI se compromete con una cantante de country

El director del FBI, Kash Patel, posa junto a la cantante Alexis Wilkins al finalizar el evento de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250" en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., en la madrugada del 15 de junio de 2026. ( KENT NISHIMURA / AFP )

El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, y la cantante de country Alexis Wilkins anunciaron su compromiso este domingo por la noche en las redes sociales.

"Fuimos e involucramos a la ley", comentó en X la feliz prometida, de 27 años, que publicó una fotografía en blanco y negro donde posa sonriente junto a Patel, de 46, mientras ella luce un anillo de diamantes en su mano.

Patel compartió el mensaje en su cuenta personal, añadiendo los emoticonos de un corazón y un anillo de compromiso.

"Sólida como una roca"

Según medios estadounidenses, la pareja se conoció en 2022, en un evento en la casa del cantante de country John Rich en Nashville, ciudad donde ella vivía en ese momento, y mantuvieron una relación a distancia durante un tiempo.

Tras iniciar el presidente Donald Trump su segundo mandato y nombrar a Patel jefe de la agencia de inteligencia, Wilkins ha sido fotografiada en eventos del Gobierno de EE. UU., como los conciertos del 250 aniversario del país.

Patel parece haber afianzado su vida personal pese a las polémicas que le acompañan en su cargo público, incluidas acusaciones de consumo excesivo de alcohol y de malgastar recursos públicos, algo que ha negado.

El medio The Atlantic publicó este año que el puesto de Patel peligraba por su supuesto consumo excesivo de alcohol y ausencias injustificadas, y ProPublica publicó un vídeo en el que bebía de una botella y se rociaba cerveza en un evento deportivo.

Asimismo, a finales del año pasado fue sometido a escrutinio por utilizar un avión 'jet' del FBI para viajar a ver a Wilkins en un concierto, momento en el que defendió a su pareja y aseguró haber reembolsado los gastos.

"Es una conservadora sólida como una roca y una sensación de la música country que ha hecho más por esta nación que lo que muchos harán en diez vidas", dijo de Wilkins, a la que llamó una "verdadera patriota" y "compañera de vida".