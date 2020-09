$!A nivel internacional la música urbana habla menos de sexo y más de amor y empoderamiento femenino

'Ahora todo cambió, le toca a ella. (...) Ayer la vi perreando solita. Se ve má' bonita. Ahora que no está con ese man. Que la felicidad como ropa se la quita', canta Sech en “Relación”, el éxito del verano en TikTok, que la semana pasada llegó a un nuevo nivel con el remix en el que se incorporaron Rosalía, J Balvin y Farruko.

'Se puso más linda. Más chula, más linda. No hay ninguna como ella. Y aunque siempre ha sido bella”, dice 'Linda', la canción del artista puertorriqueño que se estrenará este viernes.

'Yo creo que todo es una cuestión de etapas personales y artísticas. Muchas veces las canciones más vulgares son como una conversación entre hombres, pero no siempre hay que hacer eso', indicó por su parte Dalex.

“Estamos en una época en la que los artistas no tienen que limitarse a un género, sino que es posible explorar. Esto fue lo que me nació durante la pandemia y lo que me pareció que tenía más sentido sacar ahora”, dijo el artista colombiano a Efe.

Su exitoso segundo tema del año, “Hawáii”, es, precisamente, una canción de desamor.

Para el productor Mauricio Rengifo (“Despacito” y “Déjame robarte un beso”, entre muchísimos otros) “esto es parte de la búsqueda artística del género. Hay que innovar, hay que evolucionar y el camino más claro hoy en día es hacia letras que cuenten más historias”.

NO SOLO ES AMOR AL ARTE

El cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, defendió en entrevista con Efe el año pasado que algunas de sus composiciones en su disco “Uno” fuesen más subidas de tono de lo que acostumbraba a escribir cuando estaba en el dueto Chyno y Nacho.