$!Anuncian para el 31 de julio el disco inédito de Thelonious Monk 'Palo Alto'

En un contexto de fuerte polarización racial en EE.UU., Universal Music ha anunciado este viernes el lanzamiento el próximo 31 de julio de un disco inédito de Thelonious Monk que fue grabado en realidad en 1968 y que ayudó 'a unir temporalmente a una ciudad dividida por el racismo'.

Según recuerda la discográfica en una nota, ese fue el año de los asesinatos de Martin Luther King y Robert F. Kennedy, el de las palizas policiales a manifestantes contra la guerra de Vietnam y 'un período de rabia y frustración' para los afroamericanos, confinados en guetos derruidos en más de 126 ciudades, como East Palo Alto (ahora parte de Silicon Valley, en California).

Allí arranca la historia de este álbum inédito del mítico pianista y compositor estadounidense de jazz, que falleció en 1982 siendo considerado uno de los grandes del género, con aportaciones tan importantes como 'Round Midnight', 'Blue Monk' o 'Straight, No Chaser'.

En la génesis de 'Palo Alto' es fundamental el papel de un adolescente blanco y judío llamado Danny Scher, que perseveró para conseguir que Monk y su cuarteto actuaran en un concierto benéfico en el salón de actos de su instituto.

'El departamento de policía de East Palo Alto, que era una ciudad predominantemente negra, me advirtió que no pusiese posters en su comunidad porque crearía conflictos raciales si venía a actuar a Palo Alto High School (uno de los institutos más blancos de la ciudad). Yo no les escuché porque tenía un concierto que promover', rememora el propio Scher en declaraciones recogidas por Universal Records.

Pocos creían que Monk fuese a aparecer. De hecho, tal y como pudo comprobar el joven promotor del concierto, este no sabía nada a dos días de la cita. Pero le convenció.

'Con pocas entradas vendidas y el parking lleno de todos los afroamericanos de East Palo Alto, apareció un coche con el bajo asomando por la ventanilla. La gente se fue a la taquilla ycompró las entradas. (...) El concierto salió estupendamente y fue grabado por un conserje que pidió permiso para hacerlo si afinaba el piano', relata Scher.

El 26 de octubre de 1968, hubo una tregua entre Palo Alto e East Palo Alto. 'Eso es lo que consigue la música', remacha el artífice de aquella cita histórica y aparentemente imposible que más de medio siglo después verá la luz con los parabienes de la familia del artista.

'La actuación es una de las mejores grabaciones que haya escuchado de Thelonious', ha dicho de ella T. S. Monk, hijo de la estrella del jazz, ignorante de que su padre 'hubiera tocado en un instituto, pero así fue'.

Los 47 minutos del álbum muestran a la banda de Monk (el saxo tenor Charlie Rouse, el bajista Larry Gales y el batería Ben Riley) interpretando su repertorio básico de concierto.

Eso incluye, entre otras, la lírica pieza de Monk 'Ruby My Dear', la dinámica y vivaz 'Well You Needn’t' con 13 minutos de duración y solos de todos los componentes o el final abrupto con el clásico de Rudy Vallée 'I Love You (Sweetheart of All My Dreams)' para poder llegar a tiempo a su concierto de esa noche en San Francisco.