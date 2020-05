$!Así es HBO Max: ¿Llega tarde la competencia más fuerte para Netflix?

Su fortaleza: un catálogo repleto de títulos populares

Aunque lo hace tarde, HBO Max llega con los deberes hechos.

A diferencia de la tecnológica Apple, que aún está construyendo su propia biblioteca, la nueva plataforma incluirá los títulos de dos firmas históricas: HBO y los estudios Warner Bros.

Desde hace 50 años, HBO tiene una de las reputaciones más prestigiosas de la televisión, con títulos como 'The Wire', 'The Sopranos', 'Westworld', 'True Detective', 'Sex and the City' y, por supuesto, el fenómeno 'Game of Thrones'.

Todas estas producciones estarán reunidas en el paraguas de HBO Max.

Además en el apartado de películas habrá más de 18.000 títulos, desde éxitos recientes como 'A Star Is Born' a clásicos de la talla de 'Citizen Kane' y '2001: A Space Odyssey', junto a factorías tan respetadas como Studio Ghibi.