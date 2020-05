$!Bad Bunny arrasa con directo en medio cuarentena y exponiendo temas inéditos

Bad Bunny también incluyó a Ñengo Flow en '#YHLQMDLG' (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) en el tema 'Safaera', en el cual colaboraron el dúo de Jowell y Randy.

'Agradecido siempre con el 'Real G', sabe que lo respeto y lo quiero mucho. Participar en dos temas de mi álbum, eso es súper especial. No se podía escapar de esos temas porque estaban muy cabrones', resaltó Bad Bunny de Ñengo Flow.

Ya ha avisado, entre tanto, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, que no volverá a hacer un directo de este tipo hasta el año 2021

Bad bunny 'perrea' con su novia

Artistas se conectan al directo

Bad bunny lamenta rechazo de colaboración

Durante la presentación, Bad Bunny confesó que en un momento de su carrera grabaría un tema con un artista, que no mencionó su nombre, pero cuando llegaron a un acuerdo, rechazó hacerlo.

'A mí me daba tristeza. A mí sin cojones me daba grabar con esa persona. Yo respeto su música y me sé sus himnos y los canto, pero nunca fui fanático de esa persona. Lo llevo diciendo toda la noche que cuando yo digo que un tema es con alguien es con esa persona y con nadie más', abundó.

Bad Bunny reflexiona sobre la pandemia

El músico puertorriqueño también reflexionó sobre la situación actual que vive el mundo.

'Esto (la pandemia) pronto pasará y nos podremos reunir para irnos de fiesta, abrazarnos y poder bailar los nuevos temas que estoy realizando'. indicó.

Bad Bunny también aprovechó oportunidad para agradecer a sus seguidores por el apoyo y bromear sobre el fin del mundo.

'Yo quería darles las gracias antes que se acabe el mundo. Me daría mucha tristeza si eso pasara. Yo quisiera cantar estos temas en una tarima para todos', afirmó.

'Yo sabía que todo esto pasaría, por eso es por lo que uso mascarilla desde hace dos meses', agregó entre risas el cantante de 26 años.