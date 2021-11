$!Bad Bunny, primer artista con 100 videos con 100 millones visitas en YouTube

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny ha logrado ser el primer artista en la historia en tener 100 videos con más de 100 millones de visitas en YouTube.

Los videos incluyen temas musicales en solitario, 'remixes' (remezclas) con otros artistas, liricales y audio, según desprende una imagen del listado de los videos publicado por varias cuentas que detallan información musical del artista en Twitter.

Entre los destacados videos que se incluyen en el listado aparecen 'Te Boté' (Remix) junto a Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García y Darell, y el cual cuenta con sobre 2.289 millones de visitas; 'Mayores', 'No Me Conoce', 'I Like It', 'Mia', 'Tú No Vive Así', 'Si Tu Novio Te Deja Sola', 'Dákiti' y 'Ahora Me Llama'.

Bad Bunny, quien estuvo de invitado anoche en el programa de Jimmy Fallon y donde se presentó un adelanto de la serie 'Narcos México' en la que el artista boricua participa, actuará también en los Latin Grammy 2021, que se celebrarán el 18 de noviembre próximo en Las Vegas (EE.UU.).

En dicha gala, Bad Bunny tiene cuatro nominaciones.

Esta semana también se anunció que el video de Bad Bunny 'Yonaguni' alcanzó los 1.000 millones de reproducciones, sobrepasando las 999 millones de visitas del video del también puertorriqueño Rauw Alejandro, 'Todo De Ti', convirtiéndose en el tema más escuchado de las plataformas digitales de 2021.

De igual manera esta semana, Bad Bunny empató con Justin Bieber como el segundo artista con la mayor cantidad de canciones -22- que han sobrepasado las 400 millones de reproducciones en Spotify.

En esa misma plataforma musical, Bad Bunny logró esta semana ser el artista más escuchado durante el mes de octubre al obtener 916 millones de reproducciones.

Bad Bunny es además el artista más escuchado del año en la misma mencionada plataforma.

Esta semana, igualmente, la revista 'People' informó que Bad Bunny participará en la banda sonora de la película 'Sing 2' junto a Taylor Swift, Billie Eilish, BTS, Cardi B, entre otros artistas.