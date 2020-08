Clarissa Molina ya no será conductora de Premios Juventud 2020

La modelo y comunicadora dominicana, Clarissa Molina, reveló que ya no participará en Premios Juventud 2020, aunque fue anunciada como como co-presentadora junto a su compatriota Francisca Lachapel, Ana Patricia Gámez, entre otros, mañana jueves 13 de agosto.

La también actriz de “Qué León”, que labora en el programa de televisión “El gordo y la flaca”, informó que la decisión fue tomada por Univisión.

“Este jueves 13 de agosto se celebra desde antes de las 7, Premios Juventud. Yo no voy a estar. Porque la empresa tomó la decisión de no estar. Ya no estaré, no seré parte, pero disfrutaré desde casa”, reveló Clarissa Molina en un video colgado en su cuenta de Instagram, que posteriormente borró.

Molina estuvo contagiada de coronavirus y se recuperó hace varias semanas. Se desconoce si esa es la razón por la que la modelo fue excluida. En tanto que la empresa no ha dicho públicamente la razón.

La dominicana iba a ser la presentadora del programa de antesala a la ceremonia junto a Jomari Goyso y Amara La Negra.

Se informó que en su lugar estará la actual reina de Nuestra Belleza Latina, la venezolana Migbelis Castellanos.

En tanto que el artista urbano criollo El Alfa será presentador de una categoría y se encuentra nominado en el renglón de “La Nueva Generación- Masculina”.

Los demás conductores que completan la lista son Sebastián Yatra, Ana Patricia Gámez, Borja Voces, Zhamira, Marie Monti, Rafael Araneda y Kimberly Dos Ramos.

El espectáculo de cuatro horas también contará con números musicales de Cristian Castro, Pitbull, Neto Bernal, Natanael Cano y Gloria Trevi.