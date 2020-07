$!El cierre de Hollywood amenaza con vaciar los cines del resto del mundo

Prórroga indefinida de estrenos para el resto del año

Disney apostaba en primavera por la nueva versión de 'Mulan' -con 250 millones de presupuesto- pero la pandemia obligó a posponer su lanzamiento hasta el 21 de agosto, una fecha que a día de hoy parece poco realista, especialmente en Estados Unidos.

Durante estos meses, 'Mulan' se ha aplazado cada vez que 'Tenet' lo hacía, y viceversa, pero además la compañía de Mickey Mouse cuenta con informes muy poco alentadores para lo que queda de año, como el de la financiera Cowen.

'Hemos extendido la línea de tiempo al menos hasta mediados de 2021; la situación sigue siendo muy fluida y no descartamos la posibilidad de que el impacto pueda durar aún más', explicó un analista de la firma a The Hollywood Reporter, referencia de la industria.

Por el momento, Sony ha dejado su comedia 'The Broken Hearts Gallery', producida por Selena Gómez, sin día de estreno.

Asimismo, fuentes confirman que 'Unhinged', con Russell Crowe de protagonista, estudia mover su temprano lanzamiento limitado más allá del 31 de julio.

Y el calendario de otoño está lleno de importantes estrenos que podrían amontonarse si se cumplen las previsiones más negativas: 'The King's Man' en septiembre, 'Wonder Woman 1984' en octubre, 'Black Widow y 'James Bond: No Time to Die' en noviembre... hasta llegar a 'Dune' y 'Top Gun 2' en diciembre.