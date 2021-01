$!El salsero Víctor Manuelle se casa tras 13 años de relación

San Juan.-El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, conocido como 'El sonero de la juventud', anunció este sábado que se casó con la mujer con la que ha compartido los últimos trece años de su vida, su novia Frances Franco.

'Después de 13 años de convivencia, hoy les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días', destacó el cantante en su cuenta de la red social de Facebook.

'Me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, YO se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes', destacó el artista.