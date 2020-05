El teatro hispano Thalía de Nueva York, dos veces golpeado por el coronavirus

Fatídico viernes 13

'En mi propia carne lo he sufrido. Sí, me contagié, he tenido el virus este del coronavirus. Lo pasé fatal, estuve muy cerca de la muerte y por eso es que creo que me ha servido para tener mayor claridad mental y darme cuenta de las verdaderas prioridades que hay en la vida, tanto a nivel personal como profesional', dice.

Teatro hispano en Queens

Cuenta como tanto el medio centenar de salas comerciales de Broadway, con capacidad para un millar de espectadores, como los más de 130 teatros de off Broadway, en su mayoría organizaciones sin ánimo de lucro con una aforo de hasta 100 o 500 personas, ya han asumido que, como mínimo, no abrirán sus puertas hasta septiembre.

“Navidad en Colombia”

Acompañando con amplios movimientos de brazos muchas de sus frases y con su mirada azul, llena de la energía renovada con la que ha vuelto de la enfermedad, agrega que también se plantea preparar obras a través de internet con actores que ahora están en Madrid, Guatemala y Los Ángeles o incluso ofrecer en línea el espectáculo musical programado para este septiembre, 'Navidad en Colombia', en caso de que las circunstancias no permitan todavía el regreso del público.

'Ojalá para entonces sí que podamos hacerla, si no esta sería otra de las producciones que podríamos hacer en streaming', comenta.

La sensación de pasear entre las sillas del escenario vacío, preparado para una siguiente actuación que nunca se celebró, es como bucear entre los restos de un naufragio, en el silencio de la profundidad del agua fría y la desolación del arte apagado.

Es una de las 'cosas tristes', asegura Gil de Orrios, quien sin embargo no se deja caer en el derrotismo, y tras pronunciar un 'no hay más remedio' intenta ver el lado positivo de la pandemia: el hecho de que llevar mascarilla pueda servir, no solo para evitar el contagio del COVID-19, sino para que la gente se identifique con el teatro, con la máscara simbólica que habitualmente 'llevamos cuando vamos a trabajar o de fiesta' y que cuando el actor llega al escenario se quita para 'desnudarse espiritualmente'.

Se apagan de nuevo las luces y en la entrada del teatro el director echa un último vistazo a las decenas de carteles de los más de trescientos espectáculos que han pasado por Thalía, antes de volver a bajar las rejas, como un telón de acero, y preguntarse cuándo las podrá volver a abrir para el público.

Dentro, a oscuras y sobre el atril siguen los versos de la canción popular española 'Dónde vas bella judía', que nadie entonará mañana sobre las tablas de este escenario: 'Ven acá remediadora, remédiame de mis males, que si tú no los remedias, soledad de mis dolores, que si tú no los remedias, no me los remedia nadie'. EFE