$!Elyfer Torres de 'Betty en NY' cree que los estándares se están rompiendo

View this post on Instagram

Eres suficiente con solo ser.✨ No necesitas nada más. Todes somos perfectxs en nuestras formas, la “belleza” es una construcción social. Te amo.♥️???? ¿que foto te gusta más? Me tomé estas fotos en el baño y esta soy yo. #naturalbeauty #elyfertorres #curlyhair #selflove —- É o suficiente para ser.✨ Você não precisa de mais nada. Todos somos perfeitos em nossos caminhos, "beleza" é uma construção social. Eu amo você. ♥ ️???? Que foto você mais gosta? Tirei essas fotos no banheiro e sou eu.