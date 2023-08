Las canciones más populares de Selena Gomez en el mes de su cumpleaños

En el mes de su cumpleaños, es el momento perfecto para celebrar los éxitos musicales de Selena Gomez. Esta talentosa cantante, actriz y productora ha dejado una marca indeleble en la industria de la música con su estilo único y su voz cautivadora.

Uno de los mayores hits de Selena Gomez es su canción "Bad Liar", lanzada en 2017. Con su pegajoso ritmo y letras pegadizas, la canción se convirtió en un éxito instantáneo y se posicionó en los primeros lugares de las listas de éxitos en todo el mundo. Además, su videoclip innovador y creativo capturó la atención de los fanáticos y recibió una respuesta abrumadoramente positiva.

Otro hit destacado de Selena Gomez es "Come & Get It", lanzado en 2013. La canción mostró una evolución en el sonido de Gomez, adoptando un enfoque más maduro y sofisticado. Con su energía contagiosa y letras pegajosas, se convirtió en uno de los temas más populares de su carrera y consolidó su lugar como una de las principales artistas del pop.

No podemos olvidar mencionar "Love You Like a Love Song", lanzado en 2011. Esta canción se convirtió en un himno pop y fue un gran éxito comercial. Su ritmo pegadizo y su melodía inolvidable la convirtieron en un éxito radiofónico y ayudaron a catapultar la carrera de Selena Gomez a nivel internacional.

Además de estos hits, Selena Gomez ha lanzado numerosas canciones exitosas a lo largo de su carrera, como "Hands to Myself", "It Ain't Me" y "Wolves", entre otras. Cada una de estas canciones muestra la versatilidad artística de Gomez y su capacidad para explorar diferentes géneros musicales mientras mantiene su estilo distintivo.

En el mes de su cumpleaños, es el momento perfecto para recordar y disfrutar de los éxitos de Selena Gomez. Su talento y dedicación a la música continúan cautivando a los fanáticos en todo el mundo, y esperamos con ansias lo que nos deparará en el futuro. ¡Feliz cumpleaños, Selena Gomez!