¿Qué hacer en Nueva York este fin de semana?

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, se prepara para ofrecer una semana llena de emocionantes eventos para todos los gustos. Desde música en vivo hasta fiestas temáticas, aquí te presentamos algunas de las opciones más atractivas para disfrutar del 24 al 30 de agosto.

Concierto Único: Acordeones en el Bryant Park

El viernes 25 de agosto, a partir de las 7:00 pm, el escenario del Bryant Park se llenará de acordeones y música de todo el mundo con el evento "Accordions Around the World: Diana Burco, Suistamon Sähkö, Ragini Ensemble". Una noche vibrante y ecléctica que contará con la presencia de destacados artistas como Diana Burco, una estrella colombiana del vallenato; el cuarteto experimental Suistamon Sähkö, que fusiona electrónica y tradición finlandesa; y el subcolectivo de mujeres Ragini Ensemble de Brooklyn Raga Massive. ¡La entrada es gratuita y la diversión está garantizada! Más detalles en:

https://bryantpark.org/calendar/event/accordions-around-the-world-picnic/2023-08-25

Sebastián Yatra en la US Open Fan Week

El viernes 25 de agosto, a las 8:00 pm, Sebastián Yatra, el talentoso artista multi-platino, será el plato fuerte en el emocionante concierto Sounds of The Open, el evento principal de la US Open Fan Week. La fusión de música y tenis promete una experiencia única en el USTA Billie Jean King National Tennis Center (11368 Flushing). Además, hasta el 27 de agosto, los fanáticos podrán disfrutar de una variedad de actividades y experiencias de forma gratuita en el Tennis Center. ¡No te pierdas esta combinación imperdible! Adquiere tus entradas en:

ticketmaster.com.

Celebración Mágica: Estilo Disney

El sábado 26 de agosto, The Paley Museum (25 West 52nd St) se transformará en un mundo de magia Disney en honor al 40º aniversario de Disney Channel. Desde la 1:00 pm hasta las 4:00 pm, habrá actividades para todas las edades, con oportunidades para conocer a personajes como Bluey y Bingo, ver tus programas favoritos en la pantalla grande, inmortalizar momentos en el fotomatón de Disney y recibir regalos. La celebración contará con la presencia de personajes icónicos de Disney Channel, Disney Junior y Disney+. ¡Un evento que no puedes dejar pasar!

Boletos disponibles en: paleycenter.org

Jazz y Armonía en el Museo de Brooklyn

El domingo 27 de agosto, el jardín de esculturas del Museo de Brooklyn (200 Eastern Parkway) se llenará de ritmos jazzísticos con la actuación de Ronnie Burrage, un talentoso músico nacido en St. Louis. Acompañado de influencias de jazz, funk y soul, Burrage promete una tarde llena de armonía y buena música. El evento, presentado en colaboración con Jazz Foundation of America, se llevará a cabo de 2:00 pm a 4:00 pm. Para más información, visita: https://my.brooklynmuseum.org/events

Festival Teatral: SolFest 2023

Del domingo 27 al jueves 31 de agosto, The Sol Project, junto a Pregones/Puerto Rican Theatre y North Star Projects, presenta el sexto "SolFest 2023 - A Latiné Theater Festival". Un programa teatral de cinco días que destaca el talento Latiné en Nueva York y más allá. Con eventos en línea y en persona, el festival se llevará a cabo en el Teatro Itinerante Puertorriqueño (304 W 47th Street, Nueva York, NY 10036). ¡Una oportunidad única para disfrutar del arte y la cultura! Regístrate en:

http://www.solproject.org/solfest-2023.

Última Fiesta Veraniega: La Barca te Invita

El domingo 27 de agosto, La Barca Cantina cierra su temporada de fiestas de verano "After Darka" con la "90s Latin Night". Desde las 6:00 pm, podrás bailar y cantar al ritmo de los éxitos de los años 90, con selecciones musicales de Selena, JLo, Ricky Martin, Shakira y más. DJ John se encargará de ambientar la noche mientras disfrutas de un paseo por el río Hudson. Además, podrás deleitarte con bocadillos y bebidas mexicanas bajo las estrellas, con la icónica Estatua de la Libertad como telón de fondo. La cita es en Pier 81 (W 41 Street & 12th Avenue). Detalles y reservas en:

https://labarcacantina.com/la-barca-after-darka.