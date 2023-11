Dos fotos de perfil en WhatsApp: ¿para qué sirve?

WhatsApp continúa innovando con nuevas características que mejoran la experiencia de sus usuarios. En esta ocasión, se prepara para implementar una función que permitirá a los usuarios establecer dos imágenes de perfil diferentes, brindando un mayor control sobre su privacidad.

Esta nueva función tiene como objetivo ofrecer una mayor privacidad a los usuarios al permitirles elegir una imagen de perfil principal y otra secundaria. La imagen de perfil principal será visible para todos los contactos, como es habitual, pero la imagen secundaria solo será visible para personas específicas a las que se les haya restringido la visualización de la imagen principal.

En la captura de pantalla compartida, se puede observar cómo, al ocultar la foto de perfil de WhatsApp a personas que no están en la lista de contactos, se habilita la opción de seleccionar una imagen de perfil alternativa. Esta característica garantiza que aquellos que no son contactos no tengan acceso a la imagen de perfil principal, protegiendo la privacidad del usuario.

Esta función está en proceso de desarrollo y ha sido descubierta en WhatsApp Beta para Android. Se espera que llegue a la versión oficial de la aplicación en el futuro. Por ahora, no está disponible para su uso general, y es posible que se realicen ajustes antes de su lanzamiento oficial.

Para asegurarse de aprovechar al máximo estas nuevas funciones y no perderse ninguna novedad en WhatsApp, se recomienda mantener la aplicación actualizada a la última versión. WhatsApp continúa trabajando en mejorar la privacidad y la experiencia de sus usuarios, y esta función es un ejemplo más de su compromiso con la seguridad en línea.