El próximo proyecto de Asa Butterfield tras Sex Education

Después de la última temporada de "Sex Education", Asa Butterfield ya tiene su próximo proyecto en el horizonte: "If She Burns", un intrigante thriller psicológico dirigido y escrito por Alex Wolff.

A diferencia de sus papeles más conocidos, que suelen involucrar comedias y romances, Butterfield está explorando un territorio completamente nuevo con este thriller psicológico. La película también cuenta con un elenco estelar, que incluye a Victoria Pedretti (conocida por su trabajo en "You", "Origin" y "Once Upon A Time In Hollywood") y Justice Smith (visto en "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" y "Jurassic World: Fallen Kingdom").

Este emocionante proyecto marca la segunda película dirigida por Wolff, quien además desempeñará un papel en la película. Wolff previamente apareció en películas destacadas como "Oppenheimer" de Christopher Nolan y el thriller aclamado "Hereditary". Su debut como director en 2019 con "The Cat and the Moon" fue bien recibido en festivales y ganó elogios de la crítica y de los fanáticos.

La trama de "If She Burns" sigue a una joven apasionada (interpretada por Pedretti) que viaja a Europa con su familia disfuncional después de un traumático incidente. En medio de crecientes tensiones familiares y misteriosos incendios forestales, encuentra refugio y peligro en un apasionado romance con su enigmático vecino (interpretado por Wolff). La película promete explorar temas audaces y emocionales.

Además de dirigir y actuar, Wolff también se encargará de escribir y producir la música para la película, lo que demuestra su versatilidad como artista, considerando su pasado en la banda juvenil The Naked Brothers Band.

Actualmente, "If She Burns" se encuentra en preproducción y se espera que comience a filmarse en Italia en 2024.

Los amantes del cine pueden estar ansiosos por esta próxima colaboración entre Butterfield y Wolff en un thriller psicológico intrigante.