Actor de la serie "The Crown" explica su enemistad con el príncipe Harry

Dominic West y el príncipe Harry ya no mantienen una relación cordial, y el actor está revelando la razón detrás de esto.

"Perdimos el contacto porque dije demasiado en una conferencia de prensa, y después de eso, no volvimos a hablar", explicó el actor de "The Crown" durante el episodio del 24 de diciembre de "Sunday Morning" en Times Radio, según US Weekly.

West, quien interpreta al rey Carlos III en la serie de Netflix, fue instado por la conductora Kate McCann a profundizar más sobre su amistad rota con el duque de Sussex.

Explicó que su distanciamiento ocurrió un año después de regresar del evento benéfico "Walking With the Wounded" en 2013, un viaje con veteranos heridos a través de la Antártida.

Aunque el actor no detalló específicamente, aludió aparentemente a sus comentarios en la conferencia de prensa en 2014.

"[Harry] fue una parte importante del equipo", elogió West, de 54 años, en ese momento, según US Weekly.

"Parecía especializarse en construir letrinas. Construyó esta increíble estructura amurallada con bloques para bloquear el viento, e incluso tenía un porta [papel higiénico]".

Reflexionando sobre los comentarios pasados el domingo, el actor de "The Wire" agregó: "Creo que me preguntaron qué hicimos".

"[Y] lo que hicimos para celebrar cuando llegamos allí y [yo] probablemente dije demasiado", continuó.

West, quien ha estado en "The Crown" desde la temporada 5, explicó aún más que su amistad terminó "hace más de 10 años" y que no pudo pedirle consejo a Harry, de 39 años, sobre cómo interpretar a Carlos.

A principios de este mes, West también reveló que impidió que su hijo, Senan West, interpretara al joven príncipe Guillermo en la serie.

El actor de "Chicago" dijo en Radio Times que evitó que el joven de 15 años asumiera el papel porque se sentía incómodo con la trama de la temporada 6.

"No me apetecía mucho hacer la escena en Balmoral [Castle], diciéndole a un niño que su madre ha muerto", explicó Dominic, agregando que su hijo hizo un "gran" trabajo interpretando al joven Guillermo en la temporada anterior.

"Lo invitaron de nuevo porque lo hizo muy bien, y fue genial, pero me eché un poco atrás. Fue injusto de mi parte porque él quería hacerlo, pero honestamente, no me hubiera gustado eso".

Mientras tanto, Harry ha confesado que ha visto la serie y se siente "más cómodo" con la forma en que los productores cuentan la historia de su familia en comparación con otros proyectos.