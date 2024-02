Robert De Niro lamenta no haber ayudado a su nieto fallecido por sobredosis de fentanilo

Robert De Niro ha hablado sobre su "incrédula" reacción ante la sobredosis fatal de su nieto Leandro De Niro Rodríguez, admitiendo que la muerte del joven de 19 años "no debería haber ocurrido".

Rodríguez, único hijo de la hija del actor, Drena, de 56 años, murió por una sobredosis accidental después de tomar pastillas contaminadas con fentanilo en julio pasado.

Hablando sobre la pérdida devastadora, el actor ganador del Oscar dijo que la muerte de su querido nieto fue un "shock".

"Nunca pensé que pasaría", dijo el actor de "Asesinos de la Flor de la Luna" a People. "Y luego comencé a pensar en todas las cosas que podría haber hecho, debería haber hecho tal vez con él".

"No sé si eso habría hecho alguna diferencia. Y eso siempre está en mi mente. No debería haber pasado", agregó. En julio, De Niro emitió un comunicado a Page Six después de enterarse de la noticia de la muerte de su nieto.

"Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi querido nieto Leo", dijo en ese momento. "Apreciamos mucho las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para lamentar nuestra pérdida de Leo".

Drena De Niro anunció la muerte de su hijo en un emotivo tributo en Instagram a su "hermoso ángel dulce".

"Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre", escribió la actriz y cineasta junto a una foto retro. "Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida".

Después de escribir que no sabe "cómo vivir sin" el adolescente, Drena agregó: "Intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tú me hiciste sentir al ser tu mamá.

"Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo ese amor pudiera haberte salvado", continuó. "Lo siento mucho, mi bebé. ... Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido niño". El padre de Leandro, el escultor Carlos "Mare" Rodríguez, también lamentó la pérdida de su hijo, comentando en la publicación de Instagram de Drena anunciando la muerte de su hijo.

Drena es la mayor de los siete hijos de Robert. La adoptó en 1976 después de casarse con su madre, Diahnne Abbott. El legendario actor también comparte a su hijo Raphael, de 46 años, con Abbott, así como a los gemelos Aaron y Julian, de 27, con Toukie Smith y a los hijos Elliot, de 25, y Helen, de 11, con Grace Hightower.

En mayo de 2023, la estrella de "Taxi Driver" reveló que su pareja, Tiffany Chen, había dado a luz a su hija Gia, que es el séptimo hijo de De Niro.