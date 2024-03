Julie Andrews asegura El Diario de la Princesa 3 no sucederá

Julie Andrews aseguró que no está seegura si realmente estan escriiendo el diálogo de El Diario de la Princesa 3 ( FUENTE EXTERNA )

Julie Andrews está dando una actualización sobre el estado de "El Diario de la Princesa 3" y el público estará realmente decepcionado.

"Hace bastante tiempo desde que se hicieron las dos Diarios, y no estoy segura, pero a veces es mejor dejar una buena cosa tranquila", dijo a Today.com en una entrevista, que se publicó el viernes.

Bromeó: "No me gusta cuando la gente exprime y exprime el tema hasta que está muerto".

La actriz de "La Novicia Rebelde" reconoció que ha habido "diálogo" sobre su posible regreso para la tercera "Diario", pero ni siquiera está segura de que se esté llevando a cabo un tercero.

"Creo que puedo estar equivocada, pero creo que ahora está archivado — no puedo estar segura", continuó. "Estoy segura de que habrá otra versión en otro momento".

Thermopolis, la torpe nieta de la Reina Clarisse Renaldi de Andrews, quien estaba renunciando al trono de Genovia, lo que significaría que Mia tomaría la corona.

Mia fue coronada Reina de Genovia en "El Diario de la Princesa 2: Compromiso Real" en 2006.

El Post se ha puesto en contacto con los representantes de Hathaway, Mukerji y Disney para obtener comentarios. El representante de Mukerji confirmó a The Post en noviembre de 2022 que estaba escribiendo el guion para una nueva película.

La productora Debra Martin Chase, quien trabajó en las dos primeras películas, supuestamente regresaría para la tercera película, también dijeron fuentes al Hollywood Reporter en ese momento. Melissa Stack, la escritora detrás de la comedia de Cameron Diaz "La Otra Mujer", estaba produciendo ejecutivamente.

Hathaway reveló en 2019 que "hay un guion para la tercera película".

"Quiero hacerlo. Julie quiere hacerlo. Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos realmente queremos que suceda", afirmó durante una aparición en "Watch What Happens Live with Andy Cohen".