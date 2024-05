Exreina de EEUU que fue abandonada en un aeropuerto cuando era bebé, se reunirá con su madre

Una exreina de belleza, que fue abandonada en un aeropuerto como recién nacida en 1980, finalmente conocerá a su madre biológica por primera vez en dos semanas.

Elizabeth Hunterton, quien mucho antes de ser coronada Miss Nevada era conocida solo como bebé "Jane Doe", ha estado documentando el arduo viaje de rastrear a sus padres biológicos en redes sociales para aprender más sobre sí misma.

Si bien su investigación la llevó a descubrir la triste noticia de que su padre biológico murió hace 20 años, ella se ha reconectado con su familia y espera con ansias conocer a su madre biológica en cuestión de días.

"Tengo muchos sentimientos sucediendo", dijo en uno de sus últimos videos en TikTok, donde cuenta con más de 102,000 seguidores. "Probablemente el más dominante sea el miedo.

"Estoy aterrorizada. ¿De qué? Quién sabe", agregó. Hunterton, de 44 años, fue encontrada en la puerta de un aeropuerto de Nevada por dos pilotos en enero de 1980, cuando tenía solo 10 días de edad, según dijo a People Magazine en 2021.

Fue adoptada y criada en Reno por una familia amorosa y ha llevado una vida plena, fue nombrada Miss Nevada en 2004 y sigue trabajando para la organización como CEO. Pero también dijo que ha sentido un vacío en su vida al no saber nada sobre su pasado.

"Todo comenzó con una conexión en 23 and Me", dijo en un video de TikTok. Fue la primera en enterarse de lo que le sucedió a su padre biológico después de que su tío, el hermano de él, la conectara a través del popular sitio web de ancestros.

Lo llamó y él le dijo "'Mi querida sobrina, estas son las cosas que escuchas en las películas pero nunca esperas que lleguen a un cine cerca de ti". Hunterton estuvo de acuerdo.

Pero uno de sus mayores temores se hizo realidad cuando se dio cuenta de que su tío había estado hablando en pasado sobre su padre, a quien describió como "un hombre increíble". Murió en 2004 sin saber que tenía una hija propia, algo que siempre había deseado.

"Mi madre biológica nunca le dijo a mi padre biológico sobre mí", dijo Hunterdon.

"Cuando falleció, se convirtió en uno de mis ángeles guardianes", dijo. "Soy mucho la hija de mi padre biológico; nos parecemos, hablamos igual, y la primera vez que conocí a mi tío biológico, simplemente me quedó mirando fijamente".

Descubrir sobre su padre biológico solo tomó cuestión de días. Rastrear a su madre biológica fue un esfuerzo más complicado.

Después de casi darse por vencida y creer que su madre estaba muerta, Hunterton escuchó de un primo que le proporcionó la información de contacto de su madre. Decidió enviarle una nota escrita a mano de dos páginas y media, esperando lo mejor. La madre de Hunterdon respondió, y su misterioso pasado se reveló por primera vez.

Nació de un padre negro y una madre japonesa que se conocieron en la base militar de Fort Ord y nació en un hospital de California.

Su abandono, aprendió, no fue culpa de su madre.

"Cuando recibí su correo electrónico, compartió que no pudo cuidarme como creía que yo merecía", dijo Hunterton a People. "Por lo tanto, me dio a su compañera de habitación, quien supuestamente me iba a llevar a una agencia de adopción. Cuando le dijeron a mi madre biológica que en realidad me dejaron en el aeropuerto en su lugar, le afectó mucho".

También estaba emocionada de descubrir que su madre le había dado "Elizabeth" como primer nombre, que sus padres adoptivos eligieron en lugar de "Jane Doe".