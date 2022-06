Lynne y Jamie Lynn Spears mostraron su apoyo a Britney por su boda

Britney Spear y Sam Asghari se casaron y la princesa del pop, como era de esperarse, no invitó a sus familiares más cercanos. Luego de no recibir una invitación para la esperada boda, tanto su hermana como su madre, Jamie Lynn Spears y Lynne Spears, mostraron su apoyo a la estrella en una publicación de Instagram compartida por la cantante.

“¡Te ves radiante y tan feliz!”, escribió Lynne Spears y agregó: ¡Tu boda es la boda de tus sueños! ¡Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y especial!. Estos comentarios se llenaron de réplicas por parte de los fanáticos, que no esperaban esto y no se encontraban muy conformes al respecto.

Por su parte, Jamie Lynn no hizo ningún comentario pero si mostró su apoyo a la boda dándole me gusta a la serie de fotos que hicieron públicas. Cabe destacar que además de no invitar a su madre y a su hermana menor, tampoco invitó a su padre Jamie, de quien se liberó de su tutela tras 13 años en noviembre de 2021.