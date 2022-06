Tom Hanks habló de los actores LGBTQ+

En su más reciente entrevista con el prestigioso medio The New York Times, Tom Hanks debatió sobre qué actores deberían tener la oportunidad de interpretar personajes LGBTQ+ en la pantalla grande. La estrella incluso recordó su rol en la película Filadelfia de 1993, en la que interpretó a un hombre gay que lucha contra el VIH.

“El punto central de Filadelfia era no tener miedo. Una de las razones por las que la gente no tenía miedo de esa película es que yo estaba interpretando a un hombre gay. Ya hemos superado eso ahora, y no creo que la gente acepte la falta de autenticidad de un hombre heterosexual interpretando a un hombre gay”, expresó Tom Hanks acerca de la importancia que tuvo dicha película en los años ´90.

Además de FIladelfia, la estrella también mencionó la otra película por la que ganó un Oscar, Forrest Gump, y las llamó películas oportunas para aquel momento que no podrían realizarse ahora mismo por el contexto social.