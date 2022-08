Primer esposo de JLo cree que su matrimonio con Ben Affleck terminará pronto

Ojani Noa fue el primer esposo de Jennifer Lopez. Ambos se casaron en febrero de 1997, pero su matrimonio duró hasta enero de 1998. Y ahora es noticia puesto que ha dicho que no cree que el matrimonio de su exesposa con Ben Affleck dure mucho tiempo.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el cuarto marido. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, ella dijo que estaríamos juntos para siempre. Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no durará“, afirmó en una entrevista con el periódico Mail on Sunday.

“Creo que se casará siete u ocho veces. No la veo estableciéndose con una sola persona. Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, pero también en su vida privada”, añadió más tarde.