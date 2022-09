A un año del estreno de Shang-Chi, Simu Lui habló de la salud mental

Se cumplió un año del estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Esta cinta del Universo Cinematográfico de Marvel presentó a Shang-Chi y a su protagonista Simu Liu. Y ahora, cumpliéndose el primer aniversario de la película, el actor celebró y habló de su salud mental.

La cinta presenta, además de un nuevo superhéroe, la dificultad de las comunidades migrantes en los Estados Unidos. Asimismo, al propio Liu le abrió las puertas grandes de Hollywood. Ahora, a un año del estreno de Shang-Chi, Simu Liu reflexionó sobre cómo afectó todo esto a su salud mental.

“Exactamente hace un año, esta pequeña película llegó y cambió completamente mi vida. Ha sido nada menos que el mejor viaje en absoluto… pero después de haberme tomado un tiempo para reflexionar que esta vida también viene con un masivo costo", escribió en Instagram.

"En el aniversario del lanzamiento de Shang-Chi estoy especialmente emocionado porque estoy en terapia y priorizando mi salud. Estoy sanando y en camino a convertirme en algo más que un superhéroe; estoy en camino a convertirme en un buen y decente hombre”, añadió.