¿Qué pasará con la moneda que llevaba el sello de la reina?

Tras 70 años de reinado, falleció la Reina Isabel II y la pregunta lógica surge: ¿Qué pasará ahora con la moneda oficial del Reino Unido? El retrato de Isabel II, su perfil y escudo de armas está en cartas, monedas y en muchos documentos.

El diseño más reciente de la moneda en circulación del Reino Unido data de 2015, cuando Isabel II tenía 88 años. Fue el quinto retrato de moneda creado durante sus 70 años de reinado.

Quién produce la moneda para el Reino Unido es la Royal Mint, pero aún no confirman cuándo comenzarán a emitir moneda con la cara del Rey Carlos III. Es posible que la moneda con la cara de Isabel II permanezca muchos más años en circulación y el reemplazo sea gradual.

Durante 2018, la Royal Mint hizo una moneda especial para celebrar el cumpleaños 70 de Carlos, por lo que se puede intuir que serán bastante similares. Lo cierto es que mirará hacia la izquierda, a diferencia de Isabel II que mira a la derecha. La tradición dicta que la dirección en la que mira el monarca en las monedas debe alternarse para cada nuevo monarca.

Todos los billetes y monedas seguirán siendo de curso legal y le corresponderá al Banco de Inglaterra dar aviso de la nueva moneda y cómo será su cambio gradual.

El correo dejará ahora de producir estampillas de la reina Isabel II, aunque todavía se pueden usar en cartas y paquetes, y comenzará el proceso para crear otros nuevos.

En el caso del sello real, que aparece en muchos productos junto con la leyenda By appointment to Her Majesty the Queen (con cita previa con Su Majestad la Reina) cambiará. Cualquier garantía real se anula y las compañías tienen hasta dos años para dejar de usar ese sello real.

En el caso de los pasaportes británicos, todos emitidos a nombre de Her Majesty, seguirán siendo válidos. Los pasaportes nuevos se actualizarán a His Majesty.

Finalmente, el himno nacional cambiará el Dios Salve a la Reina por Dios Salve al Rey.